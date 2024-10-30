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星巴克耶誕限定「太妃核果那堤」回歸　破百項節慶新品同登場

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▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克發表一系列耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年終一連串節慶即將從萬聖節揭開序幕，星巴克今（10／30）也對外公開星迷年年期待的耶誕系列商品，包括季節特定飲品「太妃核果那堤」、新飲「蝴蝶餅可可那堤」之外，還有應景糕點、咖啡豆與包裝食品，更不能錯過的就是超可愛的耶誕系列，今年以「嘉年華」為主題打造魔幻時光，超療癒的耶誕樹杯跟畫龍點睛的杯緣子，都讓一秒感受節慶風韻。

▲星巴克耶誕新品。（圖／品牌提供）

▲星巴克耶誕新品。（圖／品牌提供）

很喜歡在萬聖節發表耶誕商品的星巴克，今年也在萬聖節前一天宣布，其耶誕限定「太妃核果那堤」將於11／2回歸，此外還有以節慶氛圍打造的新品「蝴蝶餅可可那堤」，結合鹹香蝴蝶餅與濃縮咖啡，點綴紅色碎粒絕對不會讓打卡狂失望，另還有金星派對專屬限定飲料「西印度櫻桃榛果風味巧克力咖啡」，也從11／1至11／13期間在40間門市限定販售，粉紅櫻桃與巧克力的漸層效果，口感也讓人好奇。

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

而星巴克今年也針對耶誕節，推出破百款的應景商品，其設計主題為「充滿歡樂氣氛的嘉年華時光」，以多姿態的插畫搭配溫馨卻繽紛的色澤，加上針織、可愛與讓人眼睛一亮的元素，詮釋年末的歡慶時刻，馬克杯除了有耶誕樹造型，在台灣限定的系列中，還有針織外觀的設計，蝴蝶結與緞帶不時穿插在各品類，還有受到許多顧客歡迎的包包，也推出耶誕節與針織的包款。

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

▲星巴克、無印良品耶誕新品。（圖／記者蔡惠如攝）

無印良品針對耶誕節，也推出GOOD HOLIDAYS商品系列，以「能夠帶來樂趣、笑容」為出發點，在充滿節慶氣息的月份，讓消費者能以挑選一份禮物，向喜愛的親朋好友表達感謝之意的的心情，讓節日更有愉悅感受，包括充滿耶誕元素的擴香紙，以及有趣的派對小物等，單品售價從49元至799元不等，預計11月上市。

▲無印良品耶誕新品。（圖／品牌提供）▲無印良品耶誕新品。（圖／品牌提供）

▲無印良品耶誕新品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

星巴克, 耶誕, 飲品, 應景商品, 嘉年華

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