朴信惠《來自地獄的法官》太美！出道21年美貌神凍齡　保養6大秘訣公開

文／美人圈

朴信惠新劇《來自地獄的法官》上線啦！這也是朴信惠首度飾演「惡女」角色，並搭檔新一代韓劇男神金宰永演出，劇照一公布就讓人忍不住直呼：「太期待！」並讚嘆朴信惠的美貌不變，以下就來回顧朴信惠出道21年來的經典作品與美貌，文末更整理朴信惠神級凍齡美貌的保養祕訣是什麼，必須學！

朴信惠新戲《來自地獄的法官》Disney+看得到

朴信惠首度嘗試「惡女」角色，以新劇《來自地獄的法官》強勢回歸！劇情講述進入菁英法官身體裡的「來自地獄的惡魔」姜光娜在地獄般的現實中，遇到比任何人都有人情味的刑警「韓多溫」，兩人攜手懲處罪犯並成為真正法官的故事。

▲朴信惠以新劇《來自地獄的法官》強勢回歸。（圖／來自地獄的法官劇照）

朴信惠在劇中飾演擁有耀眼美貌的超菁英法官「姜光娜」，然而她的真實身份是來自地獄的「惡魔」。朴信惠在此部劇也搭檔新一代韓劇男神金宰永，全新組合掀起外界高度期待！

▲朴信惠新劇首度嘗試惡女角色。（圖／來自地獄的法官劇照）



朴信惠經典作品回顧，出道21年美貌不變

已經出道21年的朴信惠，新劇《來自地獄的法官》劇照一公布，超強美貌再度引起討論，而朴信惠的美貌從小就能看出一二、根本天生美女，一起來回顧朴信惠的美貌史！1990年出生，現年34歲的朴信惠在13歲時出演MV以童星身分出道，後來在電視劇《天國的階梯》飾演童年時期的崔智友而走紅，憑藉稚嫩臉龐與鮮活演技讓人留下印象，更獲得SBS演技大賞童星獎。

▲朴信惠在《天國的階梯》飾演童年時期的崔智友而走紅。（圖／天國的階梯劇照）

朴信惠在童年時期也不僅止於《天國的階梯》，後來還有陸續出演《不是獨自一個人》、《可愛還是瘋狂》等劇，一直到17歲高中時期接演人氣電視劇《宮S》飾演一直對皇太后的位置虎視眈眈的人，以亭亭玉立的模樣再度被大眾注意到。

▲人氣電視劇《宮S》。（圖／宮S劇照）

高中到大學的少女時期，有嬰兒肥是當然的，但朴信惠的美貌都維持得很好！若要提到朴信惠正式爆紅、連台灣觀眾都真正記住她，絕對要說到20歲時與張根碩合作的《原來是美男》，當時可說是火遍亞洲，後續還有《繼承者們》、《皮諾丘》等多部口碑作品、戲約不斷！不知道大家還有沒有印象，朴信惠還曾經跟胡宇威合作台灣偶像劇《旋風管家》呢！

▲（左）《原來是美男》當時可說是火遍全亞洲；（右）朴信惠曾經跟胡宇威合作台灣偶像劇。（圖／原來是美男、旋風管家劇照）

一直到26歲，朴信惠出演《Doctors》，嬰兒肥褪去、變得越發漂亮、五官變得更加立體，女人味整個都散發出來！後來還有與玄彬主演電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》，後來經歷結婚、生子，今年年初以《低谷醫生》無預警復出，目前再度以《來自地獄的法官》首演「惡女」角色回到大眾視線。

▲朴信惠出演《Doctors》。（圖／Doctors劇照）

回顧朴信惠出道的這20多年，讓人不斷驚訝朴信惠對自身演技的要求與挑戰，還有不變的美貌，讓人忍不住想學習朴信惠究竟是如何維持最佳美貌的、依舊少女感滿滿啊，以下扒出朴信惠少女肌保養的重點！

朴信惠保養方法

1：清潔要仔細，還要留意泡泡量、水溫

從上述的回顧與劇照，不難發現朴信惠的妝容一直很淡雅，這都要歸功於底子良好的肌膚！朴信惠就曾在韓國節目《Item Show》大方公布保養流程當中最重視的就是「清潔」，仔細卸妝、洗臉缺一不可。更進一步分享，清潔用品喜歡「發泡量低」的，因此會以界面活性劑含量低的產品為首選，更加溫和、不易引發敏感，第二個清潔重點是「水溫要低」，朴信惠自己喜歡用低於體溫的水做清潔，表示：「有點涼涼的最剛好」，以完整留下水分與健康的皮脂膜，肌膚越洗越嫩越透亮。

▲朴信惠。（圖／IG@ssinz7，下同）

2：「濕敷」不可少，熱愛「先冰過」

朴信惠分享自己很喜歡濕敷，尤其是天氣炎熱的時候，濕敷能夠快速讓肌膚穩定下來！朴信惠也透露自己特別喜歡當化妝棉充分浸潤過保濕化妝水後就會先放進冰箱，隔天再拿出來冰敷，就能有很好的舒緩、消水腫效果，推薦大家務必試試看！

3：每天喝2L「溫水」

朴信惠表示自己屬於容易水腫的體質，平常不僅會喝紅豆水與南瓜水來幫助消水腫外，也堅持每天會喝滿至少2L的溫開水，確保身體有足夠的水分運作，還能讓肌膚維持保水透潤的狀態！

4：「毛巾」護髮，髮質秒亮

身為演員，先不談染髮，就單單只是換髮型，頭髮就常常受到髮捲、吹風機等熱傷害，抑或是滿滿的髮膠造成髮質受損，也因此朴信惠對於髮質保養很有一套！共分為兩個部分：「頭皮要健康」頭皮健康、髮質才會漂亮，朴信惠習慣「睡前＋起床後」都使用頭皮精華，維持頭皮健康狀況；「髮絲護理」的部分，朴信惠習慣用「護髮霜」，並在抹完護髮霜後會再用毛巾包起來，提升護髮成分的吸收效率、超級有感！

5：維持運動習慣，一周至少2次

前面提過朴信惠是易水腫體質，同時也跟多數亞洲女生一樣有梨形身材的困擾，出道時就曾因穩重的下半身而被批評過！因此，朴信惠為了維持纖細雙腿、保持最佳身材，一周會運動兩次，尤其是加強「下身運動」，除了激推騎自行車，朴信惠也會透過跳舞與皮拉提斯來維持身材。

6：不僅是白，關鍵在「白裡透紅」

比起白皙，朴信惠更追求「白裡透紅」的好氣色感！因此除了透過運動補足體內的抗氧能亮，更會透過藍莓、紫色蔬菜等抗氧化蔬果來維持身體與肌膚狀態，並會隨時留意換季、出國工作時的狀態，來做適度的「一周一次煥膚」保養，讓肌膚維持健康的新陳代謝，回復透亮、少女肌！

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