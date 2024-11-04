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小熊軟糖出「櫻桃可樂」香氛蠟燭！連珍珠奶茶、藥膳排骨都變成面膜

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

吃到美味的食物總是可以給人帶來快樂的感受，不僅吃進嘴裡，現在更有不少品牌要讓它們從不同的方式，帶來全新的感官體驗，趣味性十足。

＃LOEWE 蘑菇香氛蠟燭

LOEWE,HARIBO,天天美麗,香氛,保養,美食調。（圖／品牌提供）

以「彩虹植物學」打造質感香氣的LOEWE賦予香氛蠟燭全新的發想，不僅是增添室內香氣的主角，更可能成為餐桌上不可取代的配菜，像是這款蘑菇香氛蠟燭，點燃瞬間宛如一碗熱騰騰的蘑菇濃湯，淡淡的木質香氣模擬蕈菇從土壤萌發，讓人不禁想配上鮮嫩多汁的牛排，完整味蕾饗宴。

＃HARIBO 香氛蠟燭

LOEWE,HARIBO,天天美麗,香氛,保養,美食調。（圖／品牌提供）

來自德國的HARIBO是擁有百年歷史的軟糖品牌，標誌性的小熊圖案，更是陪伴很多人小時候的童年，尤其是水果小熊、可樂口味，都是很受小孩喜歡的單品，這次，品牌直接推出超大罐的香氛蠟燭，總共有綜合莓果、椰子萊姆、蜜桃天堂等多種口味，每一款更是使用優質棕櫊蠟製作而成，還拿下歐洲最高品質RAL蠟燭質量標誌，85g、300g、510g三款容量，味道超香甜。

＃天天美麗 美食面膜

LOEWE,HARIBO,天天美麗,香氛,保養,美食調。（圖／品牌提供）

屈臣氏打造的自有品牌天天美麗，以台灣經典小吃為靈感，推出全新的美食面膜系列，從甜品珍珠奶茶、檸檬愛玉、杏仁豆腐，到鹹品藥膳排骨、牛肉麵，通通變成可以敷在臉上的面膜，像是珍珠奶茶款，就是調和茶香以及黑糖氣息，更添加紅茶萃取、大馬士革玫瑰萃取，不僅聞著香甜，敷著還能保濕潤澤。

關鍵字：

LOEWE, HARIBO, 天天美麗, 香氛, 保養, 美食調

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