安格斯12星座一周運勢11／4～11／10　金牛易陷評價漩渦、獅子桃花極強

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



本週非感情好時，家庭內的口角爭執也偏多，因此牡羊座這周需要更務實的專心於學習與工作，隨水星位移，近期的你心緒呈現不穩定的狀態，生活中的消費也有些失去管控，花錢較多；而投資面雖有機會，但任何出手盡量還是以熟悉的標的物，或是風險較低的方式較適當，而交際中存在貴人，專心於交朋友倒是不錯的建議。

金牛 4.21～5.20



愈是在意外界觀點、重視評價，愈反而失去了那份自在。這周金牛座過度在意旁人的喜愛和認同，反而成了自己最不喜歡的那種兩面人，這樣沉重的遷就感如果不懂得慢慢拋下，最終圍繞在你身邊的，也只是一些虛情假意，建議你處理感情、人際關係時要特別小心，適時的吐露真話雖然很可能讓當下場面整個冷掉，卻也好比總是刻意吞忍不說的好！

雙子 5.21～6.20



金星降臨在雙子姻緣宮位，接下來的感情動態不言自明，追尋著星空腳步，此時是感情蓬發的時期，任何機緣都將幫助你向幸福推進！檯面下縹緲虛無的曖昧有機會化暗為明，愈到月底你會明顯發現戀愛空氣愈來愈不一樣！至於人際間的紛紛擾擾或許司空見慣，仍要當心公親變事主，牽連進與你其實無關的八卦是非中。

巨蟹 6.21～7.21



冥王星轉換宮位後又停止了逆行，長久以來的這股負面力量在本周告終，對於巨蟹來說影響雖然微不足道，卻也很可能成為一種心靈的新生，無論是朋友圈或是人際，過去讓你不滿、不爽、看不慣的事情將大幅減少，感情止跌回升的跡象明顯，單身者終於能脫下厭世外套，適合以充滿魅力的正能量吸引到屬於你的幸福！

獅子 7.22～8.22



獅子座運勢的變化曲線就是比其它星座更帶了一點Drama的感覺，自信、傑出的表現雖然頗受肯定，但也可能帶來一波小人瞎攪的無妄之災，近期人際關係亮起小紅燈，某些讓你不開心的人事風波，離得愈遠愈好。至於愛情上多了金星的加持，桃花運極強，有機會與意料外的對象展開一場邂逅，感情也可能化暗為明。

處女 8.23～9.22

處女座這周整體運勢來說大環境有起有落，雖然稱不上不順遂，不過所謂好事多磨，許多事情是需要「多磨」一下，才能嘗到更甜美的果實，這概念不只是用在投資，對於單身處女的感情觀也是如此，建議持續拿出毅力與恆心！火星移位之下有情人的勢必將面對不少生活的磨合與考驗，你也特別容易心浮氣躁，但兩人的關係卻也是一種進化的開始。

天秤 9.23～10.22



可能是整個夏天過度忙碌帶來的負面效應，這周天秤座需要特別注意自己經常狀況外的情況，職場上需要記得的事已經太多，很可能導致生活上過度懶散隨性而有點忘東忘西，連帶與朋友、情人都出現爭端，與人相約就要謹守時間，遲到或放鴿子的行為都會讓你負評連連，與情人之間的關係有停滯的現象，需要多點耐心和包容。

天蠍 10.23～11.22



天蠍這周彷彿是如有神助般的幸運，主要還是太陽灌注了積極的能量，年底前只要放下悲觀心態保持開朗，運勢的線條也能右上發展步步高升，至於搖擺不定的感情，就讓它順其自然吧！近期愛情沒有精采的好消息，何妨退一步的思考，維持朋友關係也還滿愉快的，反而是社交圈傳出小警報，經常八卦聊天雖然開心，卻要當心口舌避免衍生出一連串麻煩。

射手 11.23～12.21



火星這周進入了射手座的航道，就算有金星水星加持，但蘊藏在射手體內豐沛的爆發力卻很可能隨時引燃，這段時間射手適合把焦點放在自己身上，可立下志願剷除多餘體脂或飆高血壓，千萬不要劃錯重點，處處針對那些看不順眼的人事物！感情上有淡淡的緣分靠攏，暫且還需要長時等待，別讓過度的情緒一下子攪亂了粉色的步履！

摩羯 12.22～1.19



土星帶來的壓力其實若隱若現的在摩羯的左右，只要感受低潮就不難察覺，不過別停下探索的腳步，在水星的照拂下，摩羯的生活仍然有著多彩多姿的一面，與朋友的互動特別多，只要跳脫拘謹、不自在的氛圍，自然就能打造出舒服的互動關係。愛情表現微冷，與其發展戀愛，也許摩羯更適合把時間花在自己感興趣的事情上。

水瓶 1.20～2.18



這周水瓶座迎來年底前最後一波小小低潮，就算理性客觀，對於感情或工作出現的壞消息，也不免出現患得患失的擔憂，任何芝麻小事都可能引發你悲觀的思緒，這段時間，感情會成為你的重要心靈支柱，藉著與情人聊天抒發怨念，將能讓你氣悶的心情一掃而空。值得一提的是此時的你告白運亨通，對單身的人來說會是一大利多。

雙魚 2.19～3.20

比起大環境的來來去去，雙魚座心境上的變化轉折才是成為影響整體表現的最大因素，年底前很可能迎來感情上的小震盪，單身者雖然不乏傳來好消息，但如果不能即時把握，也可能船過水無痕；有對象者的相處默契有待提升，愈是有心結愈需要溝通化解，別老是悶不吭聲。人際間有些對你不利的流言蜚語讓你苦惱，但尚且不會構成威脅，試著強大心理素質，笑笑面對就好！

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