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聖誕節才有！雪屋透光瓷美瘋　點燃蠟燭浮現法式宮廷太浪漫

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

聖誕節不僅迎來新年，更要好好感謝身邊的人，最近就有不少值得送禮的禮盒，不僅樣式繽紛好看，很有節慶氛圍，更有許多是限量單品，一年只會出這麼一次，不管是自己用還是送人都很有誠意。

＃迪奧 香氛世家系列－透光瓷香氛燭台禮盒，售價16000元

迪奧,SK-II,STONEGLOW,香氛,聖誕節,聖誕禮物,交換禮物,。（圖／品牌提供）

源自西方國度的聖誕節，大多都是在冰雪漫天的冬季，因此雪白的情境是不少人對於聖誕節的印象，這次，迪奧最頂級的香氛世家攜手位於利摩日的法國頂級餐瓷品牌BERNARDAUD，將義大利藝術家Pietro Ruffo設計的法式宮廷圖騰，製作出絕美的3款透光瓷，宛如小雪屋的圓形穹頂設計，點亮散發「香水天才」Francis Kurkdjian全新創作的香氛蠟燭氣息，微若火光透出白瓷，華美宮廷直接在光影下浮現，浪漫至極。

＃SK-II 驚喜圓盒，售價6900元

迪奧,SK-II,STONEGLOW,香氛,聖誕節,聖誕禮物,交換禮物,。（圖／品牌提供）

迎來年末派對氣氛，SK-II推出全新的驚喜圓盒，打開裡面蘊含明星熱賣單品青春露、全效活膚潔面乳、亮采化妝水與致臻肌活能量活膚霜，等於一盒直接集齊所有經典商品，不管是新手還是熱愛品牌的粉絲，都可以買來收藏，更是送給婆婆媽媽的首選，一盒禮數全到位。

＃STONEGLOW 簡約陶瓷香薰座＋香氛蠟，售價1550元

迪奧,SK-II,STONEGLOW,香氛,聖誕節,聖誕禮物,交換禮物,。（圖／品牌提供）

英國療癒系香氛品牌STONEGLOW運用天然植物設計，讓人從視覺、嗅覺都宛如放鬆的感受，這次年末更推出超可愛的香氛蠟，一顆顆宛如方糖的小巧設計，搭配香薰融燭燈，透過每一次的燃燒，可以釋放出療癒的香味，裡面隱藏的天然植物更會隨著蠟燭化開浮現，非常療癒。

關鍵字：

迪奧, SK-II, STONEGLOW, 香氛, 聖誕節, 聖誕禮物, 交換禮物

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