換季敏感勿下猛藥！太滋潤、超控油都要避免　簡單穩膚最有感

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖、品牌提供

每到季節交替之際，肌膚狀態就像在搭雲霄飛車，時而乾燥脫屑時而泛紅，還有不穩定的出油狀況以及不受控的冒痘問題，都讓人相當頭痛，屈臣氏美容顧問特別分享換季保養Tips，針對頭皮、臉皮、身體護理等方向，不管天氣怎麼變，都能美美跨年。

Tips 1：從臉部清潔開啟第一步



隨著步入秋天，肌膚出狀況的頻率增加，許多人會開始卯起來加強保養，卻沒有顯著效果，建議可以回頭檢視，並調整洗卸產品，不宜過度深層清潔，並頻繁的進行臉部去角質，最好使用溫和舒緩、泡沫綿密細緻的潔顏產品，同時，若再搭配合適的洗顏工具就能事半功倍。

Tips 2：臉皮穩膚鎖水更關鍵



臉部換季除了洗卸產品要注意，也是時候慢慢放下夏天用的控油、清爽型保養品，換上保濕力較高的保養品，若能挑選添加神經醯胺成分更能提升肌膚屏障、加強鎖水效果，當然使用植物萃取的保養品，也能舒緩換季時的肌膚不適。

Tips 3：除髮絲還要顧及頭皮護理



入秋後空氣濕度與氣溫的變化，使皮脂腺、汗腺分泌都減少，頭皮更容易油水失衡，此時乾燥不適、頭皮屑、頭皮異味問題就可能隨之發生，建議不要一遇到頭皮屑問題就狂用去屑洗髮精，反而應該更注重頭皮與髮根的滋潤與清潔，最好選擇有強健髮根、補水型的洗髮精，搭配每周1到2次使用頭皮精華、溫和去角質的髮品，幫助調理代謝頭皮老廢角質、讓後續洗髮產品的養分更容易被頭皮吸收。

Tips 4：身體肌膚水嫩滋潤

不只臉皮與頭皮要細心管理，身體肌膚也需要好好呵護，增加肌膚保濕度可減緩引發肌膚不適的可能性，除了使用保濕型沐浴品之外，身體乳和護手霜更是不可少的秋冬好夥伴，可選擇成分含有維生素E、乳木果油、甘油等成分的產品，並依照個人膚質與使用習慣挑選滋潤度適中的質地。

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