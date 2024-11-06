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換季敏感勿下猛藥！太滋潤、超控油都要避免　簡單穩膚最有感

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記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖、品牌提供

每到季節交替之際，肌膚狀態就像在搭雲霄飛車，時而乾燥脫屑時而泛紅，還有不穩定的出油狀況以及不受控的冒痘問題，都讓人相當頭痛，屈臣氏美容顧問特別分享換季保養Tips，針對頭皮、臉皮、身體護理等方向，不管天氣怎麼變，都能美美跨年。

BIODERMA,貝膚黛瑪,呂,RYO,寵愛之名,敏感,修護,屈臣氏,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

Tips 1：從臉部清潔開啟第一步

隨著步入秋天，肌膚出狀況的頻率增加，許多人會開始卯起來加強保養，卻沒有顯著效果，建議可以回頭檢視，並調整洗卸產品，不宜過度深層清潔，並頻繁的進行臉部去角質，最好使用溫和舒緩、泡沫綿密細緻的潔顏產品，同時，若再搭配合適的洗顏工具就能事半功倍。

Tips 2：臉皮穩膚鎖水更關鍵

臉部換季除了洗卸產品要注意，也是時候慢慢放下夏天用的控油、清爽型保養品，換上保濕力較高的保養品，若能挑選添加神經醯胺成分更能提升肌膚屏障、加強鎖水效果，當然使用植物萃取的保養品，也能舒緩換季時的肌膚不適。

BIODERMA,貝膚黛瑪,呂,RYO,寵愛之名,敏感,修護,屈臣氏,。（圖／達志示意圖、品牌提供）

Tips 3：除髮絲還要顧及頭皮護理

入秋後空氣濕度與氣溫的變化，使皮脂腺、汗腺分泌都減少，頭皮更容易油水失衡，此時乾燥不適、頭皮屑、頭皮異味問題就可能隨之發生，建議不要一遇到頭皮屑問題就狂用去屑洗髮精，反而應該更注重頭皮與髮根的滋潤與清潔，最好選擇有強健髮根、補水型的洗髮精，搭配每周1到2次使用頭皮精華、溫和去角質的髮品，幫助調理代謝頭皮老廢角質、讓後續洗髮產品的養分更容易被頭皮吸收。

Tips 4：身體肌膚水嫩滋潤

不只臉皮與頭皮要細心管理，身體肌膚也需要好好呵護，增加肌膚保濕度可減緩引發肌膚不適的可能性，除了使用保濕型沐浴品之外，身體乳和護手霜更是不可少的秋冬好夥伴，可選擇成分含有維生素E、乳木果油、甘油等成分的產品，並依照個人膚質與使用習慣挑選滋潤度適中的質地。

【推薦單品】

＃BIODERMA貝膚黛瑪 Nodé頭皮賦活健康洗髮露，400ml、售價880元

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提到貝膚黛瑪許多人都會馬上聯想到熱賣全球的卸妝水，但品牌從1977年就曾推出首支頭皮清潔保養「頭皮賦活健康洗髮露」，直到現在仍然是熱銷40年的明星單品，終於在今年正式登台，以守護頭皮微生態為概念，液態質地不含有矽靈、Paraben類防腐劑與人工色素，運用燕麥胺基酸、葡糖苷等植萃清潔配方，溫和潔淨油脂髒污。

＃寵愛之名 黃金藍銅玻尿酸保濕化妝水，200ml、售價1100元

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在換季肌膚不穩定的時期，與其給予超奢華滋養的成分，不如簡單保濕更能穩定膚況，台灣醫美保養品牌寵愛之名經典的藍銅玻尿酸保濕系列，一直都是品牌明星熱賣好物，清爽質地無添加酒精、A酸、類固醇，輕拍、濕敷都可以，搭配維他命原B5和玻尿酸鈉，迅速回穩。

＃RYO呂 強韌蘊髮頭皮精華液（男女適用），80ml、售價799元

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揭露頭皮為髮絲「土壤」概念的呂，從創立之初就懂得養髮先養根的概念，專注於頭皮基礎的呵護，針對脆弱的頭皮狀態，更加推出強韌蘊髮系列，其中，精華液在洗完頭之後使用，透過滿滿的人蔘根細胞、咖啡因萃取精華，運用專利技術，可以更好的強健髮根，同時舒緩不適，打造健康平衡的頭皮狀態。

關鍵字：

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