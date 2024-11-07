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Rain帥氣度假穿搭藏FENDI「壽司包」超吸睛！經典單品變美食更可愛

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓天王RAIN 日前親臨台灣，出席FENDI 新光三越Diamond Towers 精品店開幕酒會引發話題，而他近日更換上品牌最新2024冬季度假系列新裝，示範被美食包圍的「Fendilicious」 系列，印有壽司圖樣的Soft Baguette Trunk包款在男神加持下超吸睛。

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲Rain近日換上FENDI最新2024冬季度假系列新裝，示範被美食包圍的「Fendilicious」 系列 。（圖／品牌提供）

RAIN這次演繹的新裝來自度假系列，有別於嚴肅的正裝更多了潮流氣息，他以夾克疊搭球衣輕鬆出鏡，一旁還擺放品牌經典Soft Baguette Trunk包款，最鮮明的設計就是主打的Fendilicious香蕉、披薩、壽司與熱狗堡圖樣，展現童心未泯風格。

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 美食造型圖騰真絲襯衫 ；香蕉刺繡造型針織羊毛衫；美食皮革貼片 Soft Baguette Trunk ；美食皮革貼片相機包 。（圖／品牌提供）

Fendilicious 系列以全新速食主題展開，從以食物為靈感的包身吊飾開始，在 FFBaguette Soft Trunk 包款，以及休閒棉質運動衫、T 恤、襯衫和外套上，為整個系列創造出有趣和節日氣氛。配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi表示：「 我希望在這些作品中既有輕盈感，又有著古典風格。在食物的概念中也有一些慶祝和趣味的元素 – Fendilicious 元素。我一直認為與食物的聯繫非常具有 FENDI 的風格，尤其是 1980 年代的義大利麵包裝袋吊飾。對我來說，它有一種家的感覺。」

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ Miu Miu Holiday 形象廣告。（圖／品牌提供）

▲今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋。（圖／品牌提供）

年末時刻少不了「Holiday」系列的專屬儀式感，今年Miu Miu Holiday形象廣告由攝影師Lengua拍攝，請到英國演員Emma Corrin詮釋，以她優雅個性的形象和Miu Miu達成完美呼應。廣告汲取復古肖像明信片的元素，透過逐幀展示與上色，豐富的畫布背景強調光影變化，如同在自家場景一般，沙發、扶手椅、三角鋼琴勾勒出抽象而優雅的空間。

關鍵字：

RAIN, FENDI, 潮流, 包款, 開幕酒會

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