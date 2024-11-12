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公館商圈3家精選美食！超人氣厚實炸豬排、大份量韓食價格親民

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文／人物誌

鄰近臺灣大學的公館商圈，匯聚了各式各樣的餐廳與小吃，不管是平日或假日都有許多人潮。而本篇將介紹3家不同風味的美食，有超人氣厚實炸豬排、親民大份量韓食，以及文青風吐司盒，有來公館商圈逛街的話，不妨來品嚐鮮一番。

1. 小飯館兒

▲人氣韓式料理店「小飯館兒」，內用飲料、白飯、小菜都可以吃到飽。（圖／ichirochen提供，下同）

公館商圈內有家價格親民、份量大的人氣韓式料理店「小飯館兒」，位於東南亞秀泰影城對面的它，復古藍色外觀很是顯眼，內用的話，飲料、白飯、小菜都是可以吃到飽的，也難怪用餐時段的人潮很快就把店內坐滿。

店內的餐點，有定食、拌飯、湯鍋類等多種個人餐點，也有多人分享的韓式自助鐵板類及火鍋類。若是多人聚餐，推薦可點「春川辣雞」，雖說是2人份，但份量遠超過預期，整鍋的食料不少，也很夠味，另外也可再加點起司，拌在一起，吃起來更美味；而「海鮮煎餅」煎得焦脆，料也不少，搭配店內的特調醬油可嚐到不同的味變口感。若是想吃平價大份量的韓式料理，可以把這家列入清單中。

│美味在哪裡│◎台北市中正區汀州路三段202號

2. 大盛豬排專門店

隱藏在公館商圈巷弄裡的「大盛豬排專門店」，日式風格滿滿，有兩層樓，但座位並不多，而且不接受訂位，若不想花過多時間排隊，可要早點來，不然一到吃飯時間，可是人潮眾多。

如同店名，店內主打的餐點是各種口味的厚實炸豬排，有咖哩類、蛋包飯、蓋飯等，若喜歡口味重一點的，可以選擇最經典的組合「和風咖哩豬排」，而想要清爽不膩口的話，則可以點「柚子蘿蔔泥豬排」。而除了主食外，也有單品可點，像是濃郁滑口的「芝麻豆腐」就很推薦。愛吃炸豬排的人，不妨找個時間來嚐嚐。

│美味在哪裡│◎台北市中正區羅斯福路四段52巷16弄15-1號

3. 鱷吐司 A Toast

以鱷魚為主題的「鱷吐司 A Toast」，外觀走清新文青風，店內主打老麵發酵的手工鮮奶吐司。友人很推薦的「鱷勢力排骨吐司」是人氣商品，大片的獨家配方金排骨，搭配醃製小黃瓜、生菜還有歐姆蛋，吃完十分飽足；而大甲芋頭制成的芋泥與基隆老字號肉脯的甜鹹組合「芋見泥真好」，也是芋頭控必吃的餐點。如果你是喜歡吃吐司的人，可以來嚐鮮一下。

│美味在哪裡│◎台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄7號

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關鍵字：

人物誌, 公館, 美食

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