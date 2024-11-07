你拿杯子是哪種手勢？測試交友態度

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

人是群居的動物，需要家人與朋友，維持基本的社交能量，但你知道你在朋友間的個性是什麼嗎？以下這個拿杯子的方式，可以測試出交友態度，相當特別。

Q：以下這四種拿杯子方式，是你平日常常用的方式？

A.

你是一個很有毅力又懂得堅持與耐心的人，只要認定了一件事情，就可以傾注全力去完成，為達目的絕不放棄，你認為只要肯努力、夠誠意就可以得到對方的青睞，甚至沒有回報也願意放手一博，義無反顧為對方付出。

B.

你是一個心思細膩、適應力很強的人，跟朋友相處你很懂得什麼該做、什麼該說，不喜歡製造衝突的場景，很容易跟大家打成一片，所以在人群中很受歡迎，但你不喜歡分享自己私密的情緒，所以經常會感受到孤單，怕說出去別人會擔心而困擾。

C.

你是一個直率又好惡分明的人，只要身邊的朋友不喜歡某個人，甚至風評很差，你就會無條件地相信，不去靠近，算是情感比較分明的人，喜歡就喜歡、討厭就遠離，對於喜歡的事情也會馬上行動，朋友遇到困難義無反顧，導致身邊的人都會很依賴你。

D.

你是一個善解人意的人，總是在替別人著想，即使自己辛苦勞累，也不要造成別人的困擾，所以與身邊朋友都保持很好的關係，也因此戀情都是從這邊而來，彼此先是普通朋友，因為談得來所以逐漸發展成進一步的關係，對方也喜歡跟你在一起的舒適感。