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朴信惠素顏好少女！保養6大秘訣公開　小黃瓜減肥餐狠甩10公斤

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文／美人圈

韓國國民女神朴信惠升格當媽媽後，依舊維持彈潤牛奶肌，讓網友們好生羨慕，這回就為大家帶來「朴信惠保養6大祕訣」，從肌膚保養、護髮、減肥等等小撇步一次公開，從來看看女神自帶桃花運的保養祕訣是什麼吧！


朴信惠保養方法

1：仔細清潔

朴信惠幾乎零毛孔的牛奶美肌，真的是好到無話可說！之前上節目《Item Show》時，女神也大方分享，自己保養環節最重視的就是「清潔」，只要一遇到待機休息時刻，就會仔細卸妝，並搭配低敏感不刺激的洗臉產品輕輕按摩，洗盡毛孔髒污，讓臉部肌膚在休息時刻也跟著身心靈一起放鬆。

▲朴信惠 。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠日前上節目《Item Show》時，分享自己保養環節。（圖／tag TV《Item Show》）

▲朴信惠 。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠。（圖／IG@ssinz7、tag TV《Item Show》）

2：愛用玫瑰化妝水濕敷

遇到大熱天肌膚開始鬧脾氣時，朴信惠就會用化妝棉沾溼玫瑰成分的保濕化妝水，並在前一天晚上冰進冰箱，隔天再拿出來冰敷有很好的舒緩、消水腫效果，推薦大家一定要試試。

▲朴信惠 。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠愛用玫瑰化妝水濕敷。（圖／IG@ssinz7、@fflow_official）

3：毛巾護髮神技

女明星拍戲時常常一天就要換好多種髮型，各種髮捲、吹風機伺候非常傷髮質，對此，她也有一個小小撇步，那就是在抹完護髮霜後，會加一個毛巾包頭的動作，能提升護髮成分吸收率，多了毛巾這個小法寶真的差很多，稻草髮瞬間變回豐盈秀髮就靠這招。

▲朴信惠 。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠。（圖／IG@ssinz7）

4：每天喝2L溫水

人體有70%是水組成的，由此可見水之於人類的重要性，女神朴信惠也不例外，每天一定會喝至少2L溫開水，確保皮膚隨時保水透潤，私下也非常喜歡喝紅豆水、紅豆湯，是朴信惠出席活動前消水腫的絕佳秘密武器。

▲朴信惠 。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠每天一定會喝至少2L溫開水。（圖／SBS《午夜電視娛樂》、IG@ssinz7）

5：熱愛高爾夫、皮拉提斯

出道前期的朴信惠比較肉一點，還曾被笑是大餅臉、粗象腿，但這幾年來透過各式各樣運動，朴信惠也成功甩掉肥胖標籤，尤其熱愛高爾夫球與皮拉提斯，在她的個人IG上都可以看到這些運動的生活點滴，果然台上10分鐘的神仙顏值，都是台下十年的運動功夫呀！

6：小黃瓜減肥餐

除了運動之外，朴信惠的飲食管理也很有一套，平常她最喜歡吃各種蔬菜水果提升抗氧化能力，拍戲之前更曾透過「小黃瓜減肥餐」一個月密集減重10公斤。

小黃瓜減肥法菜單

早餐：小黃瓜1根、低脂牛奶1杯

中餐：白飯半碗、小白菜少許

晚餐：小黃瓜1根、小白菜少許

不過小編還是要提醒大家，女明星的減肥方法主要是因為拍戲需短時間迅速減重，如果想要長時間維持苗條，還是要養成運動習慣及正確飲食觀念才能持之以恆！

▲朴信惠 。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠靠小黃瓜減肥餐甩肉10公斤。（圖／IG@ssinz7、thekitchn

免責聲明：肌膚保養品、減重方法使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 朴信惠, 保養, 護髮, 減肥

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