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家裡整潔就是最好風水！日常「7個微習慣」　家裡久住也不亂

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▲▼整理家裡。（圖／Unsplash）

▲家裡保持整潔有秘訣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

人家都說：乾淨的家就是最好的風水，不少人每次大整理完，沒隔幾天家裡又是一團亂，這都是因為沒有養成整理收納的好習慣，盤點7個日常微習慣，家裡也可以久住也不亂。

#定期斷捨離

每隔一段時間檢視一下自己的物品，是否有很久沒用而閒置的、過期的，定期捨棄一些不用的物品，小家才能夠越住越大，再也不怕沒多久就亂糟糟。

#生活垃圾當天處理

垃圾桶只要八分滿就可以倒掉，養成當日打包垃圾的好習慣，別讓髒污堆積在家中，久而久之養成壞習慣，都會讓生活品質下降。

▲▼日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂 。（圖／Unsplash）

#堅持出一進一

這個聽起來有點困難，但意思就是不要囤積東西，平時的日常消耗品不需要大量囤貨，否則家中東西一多，看起來就會顯得雜亂。

#起床後立刻整理床鋪

臥室有時候看起來凌亂是因為被子沒有疊好，建議起床就隨手處理平整，就能讓房間看起來舒適清爽，建議每天的乾淨整齊就從臥室開始吧！

▲▼日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂 。（圖／Unsplash）

#檯面上盡量不放東西

乾淨的檯面是一個家裡整潔的關鍵，若是總愛隨手在桌上放物品，之後就會一個接一個出現，所以乾脆一開始就制定好規則，檯面東西越少，看起來就越乾淨整齊。

#物品要歸位

很多時候家裡雜亂是因為懶，東西用完之後沒有趕快放回原位，像是梳子、剪刀等小東西，回到家外套也可以先掛起來，別總是一股腦的堆疊在沙發上，看起來就很凌亂。

▲▼日常養成「7個微習慣」、家裡久住不亂 。（圖／Unsplash）

#吃完飯後趕快洗碗

養成邊做飯邊打掃的習慣，基本上做好料理，廚房也就整理差不多了，當基本都收拾乾淨，吃完飯後只要順手洗碗，就不怕碗碟堆一晚孳生髒亂了。

關鍵字：

整理收納, 家居風水, 日常習慣, 生活品質, 家裡整潔

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