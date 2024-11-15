「人生發展不會是一條直線」　《決策的藝術》別成為他人所期待的模樣

文／人物誌

人的一生會做出無數個「選擇」，但其中又有多少是不循著他人的期待，而是憑著我們自己的意願去做決定的呢？

「在我的人生中，有非常長一段時間，我都讓旁人替我定義何謂『成功』。在那些年，我都試圖滿足別人的期待。總是遵循其他人為我劃的人生道路。」

特雷．高迪在《決策的藝術》提到，在自己的婚禮時，牧師隨口為他許下的遠大期許，也許對別人而言是個無傷大雅的玩笑，但無形中卻成了某種制約，使他有很長一段時間，都讓他人為他設定下人生期許。

強迫自己努力滿足他人的期待，曾是其中一員的特雷回顧過去走過的彎路，透過這些經驗，他察覺關於人生中的重大決策都歸因於三個問題：「我是否該開始」、「我是否該留下」，還有「我是否該離開」。而特雷在《決策的藝術》中便以此為起點，整理出：開始、留下、離開三個篇章，來分享自己的「決策」的見解。

▲人生不需要強迫自己努力滿足他人的期待。（示意圖／pexels，下同）

「你無法改變所有人對你的看法，與其浪費時間試圖改變他人的想法，還不如花時間和了解你、愛你的人相處。」



小至生活瑣事，大到人生重大決定，面對這些大大小小的抉擇，你是猶豫不決而要尋找他人意見的人，還是不管他人、堅定自己想法就去做的人？特雷認為最好的決策者就是結合兩者，這樣不僅清楚自己的想法，也能參考他人的觀點。

不過，要如何辨別哪些人給出的建議是可以幫助你做出正確判斷呢？特雷以《舊約》聖經中的先知「拿單」的故事為例，並用父親與朋友對其直言的經歷，告訴我們要珍惜身邊「忠言逆耳」的人；但對於一味附和、或想打擊你的人，則要特別留意。而最重要的是要會去分辦那些是「拿單」跟「非拿單」，對於「非拿單」，他們怎樣看待我們都無關緊要，我們不必承受他們給出的一切。

「你是你夢想的編寫者，是你為它們建立架構。你可以撰寫、編輯、改寫，請持續修正這些夢想。」



在「離開」一章中，特雷談到人們在面臨做出是否要離開某件事時，之所以會感到猶豫，有可能是因為它曾是自己最大的夢想。而特雷也提及，隨著人生進入不同階段，夢想也會跟著有所轉變，因此不要被夢想只能一成不變的想法而束縛。

放棄夢想的當下或許會非常痛苦，但這也是一種前進。特雷認為只要我們能找到當初追尋自我夢想背後的目標與意義，就能以不同方式延續它。讀此章節，腦中也浮現格倫儂．道爾在《我，不馴服》中的祝福：「希望不論接下來你要做什麼，你的每一個決定都是你自己的決定，不是別人強加給你的。」願我們都能跟自己的「夢想」一起變化、成長。

▲《決策的藝術》一書。（圖／ichirochen提供）

特雷透過《決策的藝術》所分享的經歷與智慧，讓我們明白也許人生沒有正確的答案，但卻有可運用的思考方法，能盡量做出適合自己的選擇。你還是難以做出抉擇嗎？那就來看看這門有關「決策」的藝術吧！

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