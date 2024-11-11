fb ig video ETtoday search mobile

10句話會慢慢殺死愛情　想走長遠還是少說為妙

>

▲愛情,兩性,吵架,溝通,冷戰。（圖／unsplash）

▲兩人就算再親密，也有不該說的話。（圖／Pakutaso、unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

大部分人都能毫不費力地說話，但「怎麼說話」其實需要技巧，很多人無法使用語言來說明自己內心感受，但另一種情況下，説話用語也會反映出一個人內心真正的想法，在兩人的情感中，有10種話會讓對方漸漸遠離，想跟對方走下去還是少說為妙。

「我們分手好了」
這句話等於給了對方一個重重的拒絕，表面上只是氣話，但每次說出口都可能留下一道無形的傷口。當彼此的傷害日積月累，這句話就像一把隱形的刀，讓兩人間的關係變得越來越脆弱。即使沒有真的分手，感情也可能逐漸冷卻。

「你在騙我吧？」
這句話充滿了指責和懷疑的意味，很容易引發不必要的衝突。與其直接指控，不如試著用開放的語氣溝通，像是：「我有些疑惑，想和你聊聊」或「有些事我好像之前沒聽過，想了解一下」。這樣既能表達你的擔憂，也能減少誤會的可能性。

▲▼衛生棉,爭吵（圖／Pakutaso）

「你反應太大了」
類似的話像「你先冷靜一點」或「你幹嘛這麼激動」，都是讓對方的情緒更上一層樓的「加速劑」。每個人對事情的感受都不同，否定別人的感受只會讓對話更難進行。不妨試著先靜靜聽對方說完，再等對方情緒平復後再分享自己的想法。

「你高興就好」
這句話讓人感覺被冷漠對待，就像「隨便啦」或「你愛怎樣就怎樣」。這種語氣會讓對方覺得你不在乎，也顯示出一種不負責的態度，久而久之可能讓人感到心寒。吵架時應該好好表達出彼此的感受，而不是輕易就敷衍帶過。

「每次都這樣」
「你總是...」、「你每次...」這種話聽多了會讓人覺得自己沒有改變的機會，甚至可能反過來讓對方覺得無所謂，乾脆擺爛到底。這類語言通常會讓對方覺得被全盤否定，破壞彼此的互信。更好的做法是具體說出當下的感受，而不是用絕對語氣來否定對方。

▲夫妻,吵架,冷戰（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

「如果你愛我就會這樣做」
情緒勒索往往會讓人覺得壓力倍增，甚至產生不安和畏懼。其實真心為你著想的人，不需要經過這樣的測試也會願意付出。試著直接說出自己的需求，而不是用假設的條件去壓迫對方，這樣才能真正促進理解。

「我前任都會，你怎麼不會？」
拿現任和前任比較，除了讓人感到被比較外，還可能激起無謂的情緒和誤會。感情是兩人之間的事，把焦點放在當前的相處上，避免牽扯無關的人事物，才是建立健康關係的方式。

「因為你的家庭，所以你...」
對方的家庭確實可能對他的行為模式有所影響，但沒有人能選擇自己的出身。批評對方的家人其實是對他的一種傷害，尤其來自最親密的伴侶時，這種話語的殺傷力更強。不如選擇專注在彼此的問題上，避免將他人的行為歸因於原生家庭。

▲吵架,冷戰,情侶,衝突。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

「沒當過ＸＸ的人才會這樣想」
職業或學歷並不能決定一個人的價值，以此來貶低另一半容易造成雙方的心理壓力，甚至會形成一種負面的「煤氣燈效應」。這樣的話會讓對方感到自我懷疑，甚至失去表達意見的勇氣。真正有效的溝通應該是互相尊重，避免在對話中貶低對方。

「不是早就跟你說過了？」
「你看吧」或「叫你早點聽我的」這類話其實是多餘的，當事情已經發生，再說這些只能增加對方的壓力。不如選擇以建設性的態度提供幫助，或至少保持沉默，避免讓情況變得更糟。

關鍵字：

愛情, 溝通, 語言技巧, 感情破裂, 關係維繫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

家裡整潔就是最好風水！日常「7個微習慣」　家裡久住也不亂

家裡整潔就是最好風水！日常「7個微習慣」　家裡久住也不亂

只聚焦在「斷捨離」就錯了！居家收納三大訣竅：空間優先、其次才是物品

只聚焦在「斷捨離」就錯了！居家收納三大訣竅：空間優先、其次才是物品

冰箱別冰「地雷水果」　容易讓食物加速崩壞

冰箱別冰「地雷水果」　容易讓食物加速崩壞

凱特王妃舊衣扣子換掉、加上蝴蝶結　巧妙改造變新衣 星巴克雙11推「第二杯半價」　路易莎3款咖啡買一送一 雙子有機會偷吃當然吃！最容易「出軌星座TOP 5」公開 5個「情緒管理」有效方法：冷靜一會兒再選擇應對方式 5個隨手習慣養起來　10年後比同學年輕10歲 日本柴犬成G-SHOCK主角　啟動背光亮出超萌狗臉 你拿杯子是哪種手勢？測試交友態度

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面