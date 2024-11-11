10句話會慢慢殺死愛情　想走長遠還是少說為妙

▲兩人就算再親密，也有不該說的話。（圖／Pakutaso、unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

大部分人都能毫不費力地說話，但「怎麼說話」其實需要技巧，很多人無法使用語言來說明自己內心感受，但另一種情況下，説話用語也會反映出一個人內心真正的想法，在兩人的情感中，有10種話會讓對方漸漸遠離，想跟對方走下去還是少說為妙。

「我們分手好了」

這句話等於給了對方一個重重的拒絕，表面上只是氣話，但每次說出口都可能留下一道無形的傷口。當彼此的傷害日積月累，這句話就像一把隱形的刀，讓兩人間的關係變得越來越脆弱。即使沒有真的分手，感情也可能逐漸冷卻。

「你在騙我吧？」

這句話充滿了指責和懷疑的意味，很容易引發不必要的衝突。與其直接指控，不如試著用開放的語氣溝通，像是：「我有些疑惑，想和你聊聊」或「有些事我好像之前沒聽過，想了解一下」。這樣既能表達你的擔憂，也能減少誤會的可能性。

「你反應太大了」

類似的話像「你先冷靜一點」或「你幹嘛這麼激動」，都是讓對方的情緒更上一層樓的「加速劑」。每個人對事情的感受都不同，否定別人的感受只會讓對話更難進行。不妨試著先靜靜聽對方說完，再等對方情緒平復後再分享自己的想法。

「你高興就好」

這句話讓人感覺被冷漠對待，就像「隨便啦」或「你愛怎樣就怎樣」。這種語氣會讓對方覺得你不在乎，也顯示出一種不負責的態度，久而久之可能讓人感到心寒。吵架時應該好好表達出彼此的感受，而不是輕易就敷衍帶過。

「每次都這樣」

「你總是...」、「你每次...」這種話聽多了會讓人覺得自己沒有改變的機會，甚至可能反過來讓對方覺得無所謂，乾脆擺爛到底。這類語言通常會讓對方覺得被全盤否定，破壞彼此的互信。更好的做法是具體說出當下的感受，而不是用絕對語氣來否定對方。

「如果你愛我就會這樣做」

情緒勒索往往會讓人覺得壓力倍增，甚至產生不安和畏懼。其實真心為你著想的人，不需要經過這樣的測試也會願意付出。試著直接說出自己的需求，而不是用假設的條件去壓迫對方，這樣才能真正促進理解。

「我前任都會，你怎麼不會？」

拿現任和前任比較，除了讓人感到被比較外，還可能激起無謂的情緒和誤會。感情是兩人之間的事，把焦點放在當前的相處上，避免牽扯無關的人事物，才是建立健康關係的方式。

「因為你的家庭，所以你...」

對方的家庭確實可能對他的行為模式有所影響，但沒有人能選擇自己的出身。批評對方的家人其實是對他的一種傷害，尤其來自最親密的伴侶時，這種話語的殺傷力更強。不如選擇專注在彼此的問題上，避免將他人的行為歸因於原生家庭。

「沒當過ＸＸ的人才會這樣想」

職業或學歷並不能決定一個人的價值，以此來貶低另一半容易造成雙方的心理壓力，甚至會形成一種負面的「煤氣燈效應」。這樣的話會讓對方感到自我懷疑，甚至失去表達意見的勇氣。真正有效的溝通應該是互相尊重，避免在對話中貶低對方。

「不是早就跟你說過了？」

「你看吧」或「叫你早點聽我的」這類話其實是多餘的，當事情已經發生，再說這些只能增加對方的壓力。不如選擇以建設性的態度提供幫助，或至少保持沉默，避免讓情況變得更糟。