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成為別人眼中「一直想深交的朋友」　只要具備2種特質

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▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲想成為對方珍惜的好友，須具備一些特質。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年紀越大，就能越明白真正的朋友有多重要，無論在私底下或是職場，若有一個真心好友分享自己心中最真實的一塊，彷彿就有動力能再繼續向前拼搏，相對的自我本身，也想成為大家眼中值得信賴、想一直交往下去的人，只要具備其中2種特質，你也能更容易獲得真誠的友誼。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

不輕易評斷一個人或事物
想想自己也有很多面向吧？面對上司、同事、知心好友或家人，態度跟想法是不是都不同？
同理用在一個人或是事物上，也是一樣，不從一個片面就論斷一個人，是種謹慎並負責的做法，眼睛看到或耳朵聽到的，不全然是真的，知道的片面資訊放在心裡，然後觀察，你會發現其中的差異，雖然我們總是在分秒之間就習慣評斷他人，但靜下心好好分析也能成為好習慣。

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知道用嘴巴打贏沒意義
走在人生的道路上久了，知道自己跟他人各有一套標準跟想法，相互交流是好事，硬要說贏對方，也只是贏在嘴上、輸在心裡，明白的人都知道這種贏「一點意思也沒有」。

或許對方的見解讓你覺得疑惑，當然可以說出自己的想法來交流，但意義不是要否定對方的想法，而是表明自己的看法跟態度，人生有很多事情是沒有解答的，根本無謂吵贏吵輸。

▲▼手機,好友,旅遊,聚會。（圖／pexels）

讓對方感到被重視
即便是再熟的知心好友，約個下午茶遲到一小時或直接失蹤，這不是交情好才做得到，而是沒有禮貌。

這表現了有夠無所謂的態度，有或沒有這場聚會對我沒差，雖然對方不說，潛意識久而久之也會將這種無所謂反饋給回來，約定時間到是互相尊重，若提前到更讓對方覺得被重視，有了年紀朋友已經不多，不懂珍惜才是真傻瓜，明白的人知道「所有人的耐心都有極限，除非他是你媽。」

閨蜜,朋友,好友,度假,出遊,游泳,玩樂（圖／取自免費圖庫stocksnap）

再熟也會注意分寸
很熟的朋友就跟家人一樣，即便對方內衣的尺寸你都知道，基本的分寸還是要顧。

將友情消磨的事情有很多，言語、動作跟態度、一些小細節都有可能，經典美劇《六人行》中，曾出現一個開心時就很喜歡打別人鬧著玩的角色（但打得都很大力），即便這樣的舉止不是故意，但也夠讓別人覺得討厭，即便再熟也不需承受你的玩笑攻擊、身體攻擊或不禮貌對待。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

懂得控制自己的好奇心
曾聽過不少姐妹好友吵架，是因為「對方不肯把所有的事情都跟他說」，很離奇吧？

對方有心事，想跟你傾訴應該是「自願的」，而不是「因為你們是好朋友」，有時部分細節或結果，對方可能因為個人隱私不想分享，請控制自己的好奇心，適可而止是一種體貼，也是顧及對方感受或情緒的成熟表現。

關鍵字：

友誼, 交朋友, 特質, 真誠, 關鍵

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