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日本前三大「富士麵包」微風限時快閃　每日現烤再推「買3送1」

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▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔快閃店。（圖／業者提供）

▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔，近期不約而同在百貨開設快閃店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本市佔前三大麵包品牌「富士麵包」來台灣插旗有譜？具有百年歷史的富士麵包，即起至1月底在微風廣場開設快閃店，每日開賣由日本工廠製作的生麵團、在櫃上現烤的新鮮麵包，剛開幕已有不少饕客聞香而至，即起至11／16還特別推出「買3送1」及「買5送2」優惠活動。

▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔快閃店。（圖／業者提供）

富士麵包在1922年於名古屋創立，從一家小型麵包店成長為日本國內前三大的麵包製造商，許多遊日的民眾都會在超市看到富士麵包的商品，創辦人舟橋甚重從13歲進入東京的老字號菓子店「大黑屋」做學徒，並在1970年決定參加大阪萬博，首次向世界展示他對「麵包共享幸福」的願景。

▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔快閃店。（圖／業者提供）

現首度至海外插旗，先以快閃店試水溫，日後有機會在台灣開設正式的麵包店，目前在微風廣場1樓快閃店販售日式紅豆麵包、、鹽味麵包、哈密瓜麵包、可頌、吐司、起司球、布里歐麵包、明太子法國麵包跟千層酥等品項，單個售價從20元到80元不等。

▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔快閃店。（圖／業者提供）

快閃店開幕首日就吸引大批民眾搶購，現烤麵包一上架幾乎被橫掃一空，特地從日本飛來台灣的海外負責人安田吉輝表示，富士麵包好吃的秘訣在於使用優質酵母讓麵糰發酵，也增加含水量讓它濕潤，還特別引進來自日本工廠製作的冷凍生麵團，在快閃店每天現烤呈現，讓大家品嚐到最正宗的日本風味，該店將從即起開始營業至2025年1月底。

▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔快閃店。（圖／業者提供）

▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔快閃店。（圖／業者提供）

BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔在3年前撤出台灣後，近期也再次回歸，於統一時代台北、誠品松菸開設快閃店，帶著人氣口味原味、草莓、抹茶、巧克力、焦糖、覆盆子現烤重現，原味起司塔售價82元，風味起司塔售價85元。讓甜點控再次有經典選擇。

▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔快閃店。（圖／業者提供）

▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔快閃店。（圖／業者提供）

其統一時代百貨台北店快閃店從即起營業至2025年1月底；誠品松菸快閃店從即起營業至2025年4月底，即日起推出「BAKE CHEESE TART～Hello Again～Taipei」開幕慶，購入起司塔6入盒（風味可任選），即可獲好禮抽獎資格，可抽BAKE回歸限定日系周邊。現場還可享購買原味2入、第3入抹茶起司塔半價優惠加價購。

▲日本富士麵包、BAKE CHEESE TART日本北海道爆漿起司塔快閃店。（圖／業者提供）

關鍵字：

富士麵包, 日本品牌, 快閃店, 麵包, 微風廣場

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