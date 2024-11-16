LIFE經典／IKEA營業額下滑5.3％　家具巨擘如何面對家居市場萎縮？

▲瑞典宜家家居（IKEA）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的門市。（圖／達志影像／newscom）

記者蔡惠如／綜合報導

近期IKEA宣布2024年財報，全球的全年銷售額達到451億歐元，等同1.56兆元新台幣，這是一個其他家具廠無法望其項背的營業數字，然而跟2023年營業額相比，其實是衰退5.3％，在全球經濟疲軟、家居市場萎縮的情況下，IKEA以調降自家產品售價來因應，而今年的營運數字似乎在「可接受」的範圍內，然而嚴峻的情況在未來還是沒有改變。

在IKEA興起前的家居單品是昂貴且無系統的，這品牌憑著經濟實惠且快速更新的單品席捲全球，家居變得有趣且系統性、氛圍性，而立足點永遠在於「可負擔」的元素下發展，然而因應全球垃圾減量、減少浪費的趨勢，以及實際化的「可消費金額變少」情況下，IKEA因應方式首個重點就是在持續調降售價。

IKEA日前對外宣布，2024財政年度的銷售額為451億歐元，較去年衰退5.3％，主要是因為價格下調所致，集團CEO Jon Abrahamsson Ring說明：「我們在全球63個市場全面下調價格，使IKEA更符合更多人的預算需求。」但其實451億歐元比起2022年的446億歐元，仍有小幅成長，正如IKEA所說的，成績還不算太差。

不過事實上，全球的零售業正面臨較大的改變，疫情的停滯加上戰爭，讓原物料飆漲一波，成本現實的增加，加上環保永續的趨勢逐漸興起，在新一代顧客的心中萌生起概念，他們不再追求大量消耗的商品，且開始在消費上進行節制，當然日漸飆漲的物價也是一個主要原因。

所以除了調降售價，針對民眾消費緊縮的習慣，IKEA推出另一種因應之道，便是「解決生活問題」，2024年IKEA的商業重點便是家居收納，以「幫助顧客整理他們的居家空間」的角度創造需求，包括優化旗下已有幾年歷史的PAX衣櫥系統，推出了新的可折疊PAX框架，裝配時間縮短了一半，且更適合在狹小空間內組裝。

此外，IKEA也推出使用更少材料的改良床墊，新設計採用改進的彈簧結構，減少了海綿的使用，強調提供更舒適的睡眠體驗且價格更低，且降低了環境負擔，另著重手工藝並採用天然材質的MÄVINN系列，似乎也獲得市場好評。該系列每件商品均由亞洲各地的社會企業製作，為弱勢群體提供就業機會。

業者表示，今年實體店造訪人次成長4.5%，線上瀏覽量更上升21%，而銷售量則保持穩定。過去兩年來，IKEA加強投資其全通路購物體驗，現在也逐漸見到這項投資帶來的正面效果。未來我們除了可以期待IKEA的售價策略更加親民，或許也能期望它們實現更多「居家升級」的好點子。