fb ig video ETtoday search mobile

LIFE經典／IKEA營業額下滑5.3％　家具巨擘如何面對家居市場萎縮？

>

▲▼ 瑞典宜家家居（IKEA）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的門市。（圖／達志影像／newscom）

▲瑞典宜家家居（IKEA）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）的門市。（圖／達志影像／newscom）

記者蔡惠如／綜合報導

近期IKEA宣布2024年財報，全球的全年銷售額達到451億歐元，等同1.56兆元新台幣，這是一個其他家具廠無法望其項背的營業數字，然而跟2023年營業額相比，其實是衰退5.3％，在全球經濟疲軟、家居市場萎縮的情況下，IKEA以調降自家產品售價來因應，而今年的營運數字似乎在「可接受」的範圍內，然而嚴峻的情況在未來還是沒有改變。

在IKEA興起前的家居單品是昂貴且無系統的，這品牌憑著經濟實惠且快速更新的單品席捲全球，家居變得有趣且系統性、氛圍性，而立足點永遠在於「可負擔」的元素下發展，然而因應全球垃圾減量、減少浪費的趨勢，以及實際化的「可消費金額變少」情況下，IKEA因應方式首個重點就是在持續調降售價。

IKEA日前對外宣布，2024財政年度的銷售額為451億歐元，較去年衰退5.3％，主要是因為價格下調所致，集團CEO Jon Abrahamsson Ring說明：「我們在全球63個市場全面下調價格，使IKEA更符合更多人的預算需求。」但其實451億歐元比起2022年的446億歐元，仍有小幅成長，正如IKEA所說的，成績還不算太差。

不過事實上，全球的零售業正面臨較大的改變，疫情的停滯加上戰爭，讓原物料飆漲一波，成本現實的增加，加上環保永續的趨勢逐漸興起，在新一代顧客的心中萌生起概念，他們不再追求大量消耗的商品，且開始在消費上進行節制，當然日漸飆漲的物價也是一個主要原因。

所以除了調降售價，針對民眾消費緊縮的習慣，IKEA推出另一種因應之道，便是「解決生活問題」，2024年IKEA的商業重點便是家居收納，以「幫助顧客整理他們的居家空間」的角度創造需求，包括優化旗下已有幾年歷史的PAX衣櫥系統，推出了新的可折疊PAX框架，裝配時間縮短了一半，且更適合在狹小空間內組裝。

此外，IKEA也推出使用更少材料的改良床墊，新設計採用改進的彈簧結構，減少了海綿的使用，強調提供更舒適的睡眠體驗且價格更低，且降低了環境負擔，另著重手工藝並採用天然材質的MÄVINN系列，似乎也獲得市場好評。該系列每件商品均由亞洲各地的社會企業製作，為弱勢群體提供就業機會。

業者表示，今年實體店造訪人次成長4.5%，線上瀏覽量更上升21%，而銷售量則保持穩定。過去兩年來，IKEA加強投資其全通路購物體驗，現在也逐漸見到這項投資帶來的正面效果。未來我們除了可以期待IKEA的售價策略更加親民，或許也能期望它們實現更多「居家升級」的好點子。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

豬肉厚鬆餅堡才排第3！麥當勞早餐熱量排行榜一次看

豬肉厚鬆餅堡才排第3！麥當勞早餐熱量排行榜一次看

睡眠總是斷斷續續？掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

睡眠總是斷斷續續？掌握「5吃4不碰」原則　讓你一覺到天亮

IU演唱會「粉嫩嬰兒唇色」被問爆！類似色推薦　一抹減齡日常超適合

IU演唱會「粉嫩嬰兒唇色」被問爆！類似色推薦　一抹減齡日常超適合

吃太飽也不行！「5個讓大腦變笨的行為」　你中了幾個？ 陸劇《小巷人家》：很多事情，你不放在心上，就不是件事兒 最容易出軌的4個星座男！第一名婚後不甘寂寞容易出事 妳越兇我越愛的三大星座男！TOP 1只要女生夠愛自己就好　有點脾氣又如何 吳姍儒曬包不手軟！私下最愛CHANEL　還是資深愛馬仕馬迷 誠品生活公布2024年度10大暢銷榜　蔡康永開賣三個月奪下榜首 Jennie新曲美翻！5款MV髮型　層次中長髮、慵懶羊毛捲秋冬預感爆火

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面