星巴克2024小熊車車桌曆好萌　成辦公桌最療癒風景

▲星巴克2024年小熊桌曆好可愛啊。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

深受星迷喜愛的小熊立體桌曆，在2024年又推新版本，設計靈感來自咖啡車，超可愛的造型採按壓設計，裡面端著咖啡的小熊真的是可愛到不行！上方還有置物空間，不但能當裝飾品還能成為實用置物籃，星迷們快準備集點啦！

全新「小熊按壓桌曆」於11／13起正式登場，顧客在門市購買大杯以上飲料可累積點數，集滿16點即可兌換桌曆一個，或集滿8點加價499元獲得一份。此系列商品的推出延續了星巴克獨特的小熊造型魅力，準備讓小熊成為辦公或居家空間的療癒風景。

今年的小熊按壓桌曆設計靈感來自星巴克經典咖啡車，以圓潤的車身搭配趣味的按壓設計，成為兼具實用性與趣味的桌面小物。桌曆頂端的按鈕可以輕鬆按壓切換日期，讓車窗顯示每日日期，讓消費者在瀏覽日期的同時感受到小熊的陪伴。

此外車體內還設有小巧的置物空間，可供收納小物品。桌曆外觀有經典的白色和綠色系，以及搭配耶誕節的紅綠配色款，搭配穿著聖誕裝的小熊形象，讓整體風格更具季節氛圍。這款桌曆無論擺放在辦公桌、書桌或家中各處，都能為生活增添溫馨感。

點數的累積可透過數位方式進行，顧客可透過星巴克網站、APP、LINE官方帳號或現場QR Code進行查詢。活動樣式隨機贈送，數量有限兌完為止。星巴克提醒，點數僅適用於門市內現場消費，不適用於外送、外賣、電話預訂等，且需出示電子兌換憑證於門市使用。

IKEA即起至12／31期間，於LINE官方帳號推出全新「超集玩家」活動，透過趣味遊戲闖關介面，只要完成指定任務就能集點，只要在全台門市不限家具家飾或餐廳，於結帳時出示數位宜家卡，每月首次單筆消費滿99元即可獲得1點。

集滿4點就能兌換鯊鯊摺疊傘、悠遊卡、平安吊飾、小熊噴霧瓶等「獨家好物」，集滿10點還可免費獲得超萌Q「限量小熊包」，集滿12點還有機會抽中最大獎、價值10萬元臥室相關產品。IKEA表示，將於每月1號公告限時活動，眾多加碼拿點數的卡友活動以及最新兌點贈品。