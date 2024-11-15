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SmartCara廚餘機送《黑白大廚》冠軍料理課　還能一嚐金牌手藝

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▲SmartCara廚餘機送《黑白大廚》冠軍料理課。（圖／品牌提供）

▲SmartCara廚餘機送《黑白大廚》冠軍料理課。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

《黑白大廚》餘熱未歇，韓廚餘機家電品牌SmartCara近期與節目冠軍「拿坡里美味黑手黨」合作，開設品牌限定料理課程，不但可與冠軍面對面學習烹飪技巧，還有機會可一嚐金牌手藝，在11／18前購買產品即可參加抽獎，目前已進入倒數階段，台灣僅有1個名額。

▲SmartCara廚餘機送《黑白大廚》冠軍料理課。（圖／品牌提供）▲SmartCara廚餘機送《黑白大廚》冠軍料理課。（圖／品牌提供）

隨著韓劇《黑白大廚》在台掀起追劇熱潮，韓國廚餘機品牌SmartCara近期推出一項特別企劃，只要購買該品牌廚餘機並完成登錄，就有機會獲得首爾三天兩夜來回機票，親自與節目中的冠軍主廚「拿坡里美味黑手黨」學習料理。

想參加者必須在11／18前購買SmartCara廚餘機，並且完成線上登錄。獲選的幸運消費者將能在12／14前往韓國，參加由《黑白大廚》冠軍主廚親自指導的料理課程，體驗韓式料理的獨特魅力。

▲SmartCara廚餘機送《黑白大廚》冠軍料理課。（圖／品牌提供）

SmartCara廚餘機主打低噪音設計，運轉時最低音量僅26.5分貝。機器內建1480克重的活性碳濾芯，搭配密封設計，能有效防止異味外洩。其特殊的鈍刀設計不僅可以處理骨頭、果皮等各類廚餘，同時也讓清潔過程更加安全，售價21,800元，現特價16,800元。

▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。（圖／品牌提供）

▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。

日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」，以45度斜角設計為賣點，強調能保留食材風味和鮮度，且刀片擁有的切割性能，能夠整顆蘋果直接調理，不需花時間切丁，可大幅縮短備料時間，原價25,000元，新品上市期間也推出15,990元的甜甜早鳥價，優惠期間到12月底。

▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。（圖／品牌提供）

針對新品上市，邀來米其林一星主廚武田健志設計專屬食譜，內容包含豆乳野菇濃湯、鮭魚派及莓果天使乳酪等應景聖誕料理。同時推出限定30名的耶誕廚藝課程活動，讓消費者能近距離跟隨星級主廚學習料理，單筆消費滿10,000元，即可獲得參加資格，活動將於12／7舉行，分為兩個場次。

▲日本家電品牌虎牌推出新款「離心對流調理機SLB-A」。（圖／品牌提供）

關鍵字：

黑白大廚, SmartCara, 廚餘機, 料理課程, 抽獎活動, 限定合作, 拿玻里美味黑手黨

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