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誠品生活公布2024年度10大暢銷榜　蔡康永開賣三個月奪下榜首

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▲誠品生活公布2024年度10大暢銷榜。（圖／業者提供）

▲誠品生活公布2024年度10大暢銷榜。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在2024年度的誠品書店中文暢銷書排行榜中，蔡康永的新書《你願意，人生就會值得》僅出版三個月便登上榜首，成為今年讀者最熱愛的書籍。這本書作為「情商課」系列的最終章，以蔡康永幽默且深刻的文字，探討如何以積極態度面對人生難題。

▲誠品生活公布2024年度10大暢銷榜。（圖／業者提供）

本年度暢銷書榜反應出面對全球局勢的動盪，讀者更傾向於尋求心靈慰藉與正向的自我成長類書籍。榜單第3名的《今天不會都是壞事》，書中由知名卡通角色史努比與日本僧人作家枡野俊明合作，以禪語引導讀者，在日常中學習接納與放下。該系列另一作品《好事即將發生》也位列第6，都是鼓勵讀者在困境中找到力量。

▲誠品生活公布2024年度10大暢銷榜。（圖／業者提供）  ▲誠品生活公布2024年度10大暢銷榜。（圖／業者提供）

此外，理財書籍也獲得不少讀者青睞。摩根・豪瑟的《一如既往》排名第4，為讀者提供不隨潮流動搖的理財心法。這本書也同時登上外文書籍榜的第2名，顯示出全球讀者對於穩健理財的渴望。而另一本本土理財書《給存股族的ETF實驗筆記》則在排行榜中位居第8，為投資新手提供實用指引。

▲誠品生活公布2024年度10大暢銷榜。（圖／業者提供）▲誠品生活公布2024年度10大暢銷榜。（圖／業者提供）

在青少年與兒童書籍排行榜上，角色IP作品依然主導市場，其中《神奇柑仔店》系列佔據榜首，以故事引發孩子的閱讀興趣。此外，迪士尼的《腦筋急轉彎2》排名第9，透過故事幫助孩子理解情緒發展。

▲誠品生活公布2024年度10大暢銷榜。（圖／業者提供）▲誠品生活公布2024年度10大暢銷榜。（圖／業者提供）

為慶祝年度暢銷書榜單出爐，誠品書店舉辦的「2024年度暢銷指標展」將於即日起至12／25展開，書籍全面79折起。誠品會員也可於誠品線上購書享50元折扣，並於明年3／6前在書店及線上同步購書，累計誠品點數3倍回饋。

2024誠品書店年度中文不分類新書暢銷TOP10

▲誠品2024年暢銷書榜。（圖／記者蔡惠如製）

2024誠品書店年度青少年及兒童不分類新書暢銷TOP10

▲誠品2024年暢銷書榜。（圖／記者蔡惠如製）

關鍵字：

心靈成長, 暢銷書, 蔡康永, 誠品書店, 2024年度

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