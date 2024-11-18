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京站小碧潭3間新餐飲進駐　推港點5折、干貝壽司買一送一優惠

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記者蔡惠如／綜合報導

京站小碧潭店近期改裝引進新櫃，迎3間新餐飲進駐，包括日式定食、港式點心跟迴轉壽司，讓周邊的新店居民能有新選擇，預計11／20正式開幕，且推出限量優惠，包括特定港點5折、干貝壽司買一送一，儲值卡也推出周慶加碼，單筆儲值滿2萬元即送1,500元贈美食券。

京站小碧潭店以餐飲為主打，繼9月開幕新店獨家COCO壹番屋，2024年周年慶期間再推「新店人第二餐桌Plus+升級版」，引進新店區的獨家美食品牌，點爭鮮、大戶屋及港點大師，並搭配優惠活動。

▲京站小碧潭、誠品480新餐飲。（圖／各業者提供）

▲京站小碧潭引進3間新店獨家餐飲。（圖／各業者提供）

點爭鮮小碧潭店共有100坪大，提供121席座位，11／20推出開幕活動包括消費滿1,000元送100元抵用券，有50元折扣券共2張，下次消費滿500元可折50元，以及北海道厚切干貝壽司買一送一；原價60元厚切鮭壽司，限量特價40元。

▲京站小碧潭、誠品480新餐飲。（圖／各業者提供）▲京站小碧潭、誠品480新餐飲。（圖／各業者提供）

日式定食餐廳大戶屋則推出原價1,100元的精選雙人餐，特價988元，套餐包括炭烤魚定食、炭烤雞豬雙麴定食、牛肉壽喜燒定食三選二，搭配小菜與飲品；港點大師推出芋心胡蘿蔔、黃金銀絲卷、酥炸馬蹄條等單品5折優惠、88元飲品買一送一，以及消費滿888元，贈送流沙奶黃包或流沙芝麻包。

▲京站小碧潭、誠品480新餐飲。（圖／各業者提供）

京站表示，適逢周年慶小碧潭店也推優惠方案，儲值卡單筆儲值滿2萬元，送1,500元贈美食券。此外，使用儲值金消費滿999元，可參加500元真珠抵用券抽獎；11／20至12／16，Q卡友會員當日累積消費滿5,000元送500元贈券。11／26至12／4期間，持Q卡會員消費滿2,500元，即可使用25點Q點抵扣250元。

▲京站小碧潭、誠品480新餐飲。（圖／各業者提供）

法國烘焙沙龍PAUL以充滿花都浪漫風情的新店型，12／6正式入駐台中誠品480，以明亮柔和的摩登裝潢，提供台中貴婦新的下午茶選擇，開幕當日推出滿額抽獎之外，12／13至12／15限時3天，還推出超美「草莓千層」買一送一（每日限量100組），甜點迷務必準時報到。

▲京站小碧潭、誠品480新餐飲。（圖／各業者提供）

▲京站小碧潭、誠品480新餐飲。（圖／各業者提供）

▲開幕期間限定3日「草莓千層」買一送一(每日限100組)。

關鍵字：

京站, 小碧潭店, 新餐飲, 優惠, 周年慶

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