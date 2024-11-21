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送的是心意不是金額！質感禮物讓你拿出來有面子

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

人與人之間的友情、親情不是金錢可以衡量，面對即將到來的年末，心裡一定有想要感謝的人吧！以下就分享多款誠意很夠的禮盒，不僅裡面的單品製作用心，連包裝都充滿質感，拿出來送人自己都很有面子。

＃菘藍之鑰 歡慶佳節限量入門組，售價1980元

▲交換禮物,聖誕節,聖誕,菘藍之鑰,香墅旅程,Neal`s Yard Remedies,香氛,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

法國藥典中記載擁有良好修護力的「菘藍」，在中世紀就廣被栽種於修道院之中，菘藍籽油更是擁有滿滿的抗氧化力以及OMEGA 3、6、9、高濃度維生素E，以此為主要成分的菘藍之鑰已是法國藥局常駐好物，超強修護力又溫和配方，用過的人都會回購，這次聖誕節絨布湖水藍化妝包盛裝卸妝、潔面、到面霜、乳霜，全方位滋養冬日肌膚，全台僅限量100組。

＃香墅旅程 疊香體驗組，售價2760元

▲交換禮物,聖誕節,聖誕,菘藍之鑰,香墅旅程,Neal`s Yard Remedies,香氛,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

以最熱賣的4款香氣為組合，推出4款雙瓶15ml疊香的組合，其中，沉穩溫潤疊香體驗組運用清爽又帶有些微奶香的索利耶蓬無花果，搭配溫潤木質調的博尼約雪松，打造出非常儒雅內斂的冬季香氣，而且更直率的氣味，噴上即是持久的味道呈現，可以自己選擇喜歡的比例疊噴，小瓶裝隨身攜帶也方便。

＃Neal's Yard Remedies 芳香療癒禮盒，售價1500元

▲交換禮物,聖誕節,聖誕,菘藍之鑰,香墅旅程,Neal`s Yard Remedies,香氛,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

堅持有機保養的英國品牌Neal's Yard Remedies擅長以植物配方，療癒人的身心，尤其是現代人常有失眠、疲勞過度等問題，這一款芳香療癒禮盒集結靜眠枕頭噴霧、舒緩放鬆滾珠精油、香芬泡泡沐浴露，等於是放鬆三步驟，可以透過洗沐呵護的時間，讓自己徹底放鬆，睡得更好。

關鍵字：

交換禮物, 聖誕節, 聖誕, 菘藍之鑰, 香墅旅程, Neal’s Yard Remedies, 香氛, 保養, 彩妝

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