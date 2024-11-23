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《黑白大廚》崔鉉碩被稱國民岳父！25歲女兒崔妍秀是模特兒　私服很懂穿

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文／美人圈

Netflix《黑白大廚：料理階級大戰》雖然已播畢，但熱度依舊不減！日前白湯匙代表崔鉉碩就被起底有位超正的女兒，還因此被冠上「國民岳父」稱號！崔鉉碩25歲愛女崔妍秀不僅擁有女神級美貌，火辣身材更是吸睛，加上私服品味非凡，直接被YG KPLUS相中，成為旗下模特兒，人氣不輸給爸爸崔主廚呀！

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

▲崔鉉碩主廚相當保護女兒，IG上雖然鮮少有與愛女崔妍秀的合影（上圖照片皆為2017年前），但每次合照中，寵溺眼神藏不住！（圖／IG@crazypenne）

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

▲崔鉉碩主廚、（右）女兒崔妍秀。（圖／IG@netflixkr、@ysdp0715）

崔妍秀可不是大家眼中的「靠爸族」，雖然憑藉爸爸崔鉉碩主廚的光環讓她很早就活在聚光燈下，但她從小也相當爭氣！遺傳到爸媽優良基因的崔妍秀，擁有172公分的高挑身材，過去曾以模特兒練習生身份參加女團選秀節目《PRODUCE 48》，止步於66名，也演出過網劇《成人練習生》、《不要說謊，羅熙》，以及電影《再次相遇的日子》，如今以YG KPLUS模特兒身份活躍中，為人相當低調，但卻在自己擅長的領域默默發光，光是這一點就值得大家記住這漂亮女孩。

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

▲崔妍秀私服穿搭。（圖／IG@ysdp0715，下同）

本身就是衣架子身材的崔妍秀「私服穿搭」也很值得借鑒，可鹽可甜，相當百變。崔妍秀私服大多都是衣櫃基本款單品，卻能透過心機小技巧讓自己的身材優勢被放大，就等你抄筆記了。

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

崔妍秀私服穿搭技巧

短版上衣＋高腰褲＆高腰裙

即使你沒有崔妍秀的模特兒身高也別氣餒，大膽穿上短版上衣就能告別五五身身材！崔妍秀私下經常以短版上衣搭配高腰牛仔褲或是高腰短裙，如此不僅能露出纖細小蠻腰，還可以讓下身腿部視覺效果拉長，提升腰線位置，整體比例就會更加完美。

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

同色系穿搭具有延伸效果

同色系穿搭對穿搭初學者很友好，難度不高，還不怕下手過重踩雷！透過在上下身選擇相近的顏色或相同色調的單品，使視覺上形成一條連續的垂直線條，避免了不同顏色之間的分割感，從而達到延伸身形的作用。此外，同色系搭配也能營造出一種和諧統一的感覺，讓整體造型更加高級且有品味。建議可以通過不同材質的搭配來增加層次感，避免單調。

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

大胸慎選衣服材質，透薄質料尤佳

由於崔妍秀屬於上胸比較豐滿的代表，為了不讓上半身看上去有壓迫感，她會盡可能選擇透薄質料，不僅夏天穿著比較舒適又能散熱，還能減低臃腫的視覺效果。重點是若隱若現透出肌膚也很撩人，比起大面積裸露更中男生的喜好！

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

選擇V領和方領

大胸女孩在穿衣時也要避免容易令視線集中在胸前的上衣，一不小心還會露出副乳，還會增加胸部存在感，令上半身看起來更厚。像崔妍秀私下就經常上身V領、方領或是大U領的衣服，低領口設計能減低胸部圓潤感，還能讓臉部看起來更小，露出的纖細鎖骨，還會散發出骨感錯覺，顯瘦有感！

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

▲崔妍秀 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 黑白大廚, 崔鉉碩, 崔妍秀, 穿搭

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