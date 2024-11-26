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交換禮物不確定誰拿到！眾神幣線香插、大麻草香氛整套正貨太CHILL

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

人與人之間的友情、親情不是金錢可以衡量，面對即將到來的年末，心裡一定有想要感謝的人吧！以下就分享多款誠意很夠的禮盒，不僅裡面的單品製作用心，連包裝都充滿質感，拿出來送人自己都很有面子。

＃L'Objet 眾神幣線香插，售價3,300元

▲聖誕。（圖／品牌提供）

「這個世界不需要更多的產品，這個世界需要更好的產品、有靈魂並且深意別具的產品。」 L'Objet品牌創辦人Elad Yifrach曾如此說道，他把每一樣作品都賦予獨特意涵，每一個細節都充滿匠心，將希臘神話為靈感，設計出宛如眾神殿的硬幣，蛇形圖案象徵智慧與重生，雕刻在黃銅之上，既是絕美的線香基座，也象徵能帶來好運。

＃NARS 激情過後唇頰禮盒－璀璨奢金版，售價1,150元

▲聖誕。（圖／品牌提供）

NARS的ORGASM色號自從推出頰彩就風靡全世界，帶有細緻金色珠光的蜜桃粉至今沒有平替，因為真的太多人喜歡，因此還推出唇彩以及唇頰霜等單品，想要擁有熱門色選，這次更推出限量組合，激情過後水光唇膏#ORGASM及迷你激情過後腮紅露#SEX APPEAL，一組完成清純顯嫩妝容。

＃DOLCE & GABBANA K王者之心淡香精100ml緋紅禮盒，優惠價4,700元

▲聖誕。（圖／品牌提供）

K王者之心是DOLCE & GABBANA男香中極具代表性的作品，沉穩的木質調搭配上清新的柑橘調香氣，是一款立刻增添男性魅力的優秀之作，這次聖誕節更推出淡香精100ml結合各50ml的沐浴膠與鬍後乳，等於基礎養護可以一次搞定，同香味設計疊擦更能展現質感男人味。

＃(MALIN+GOETZ) 大麻草香氛禮盒，售價4,500元

美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

(MALIN+GOETZ)享譽全球的大麻草香氛系列，一直是歷久不衰的明星商品，不管男女都愛的療癒氣味，擁有大批粉絲喜愛，不確定要送什麼、誰會拿到的人，這組可以說是男女通吃的好物，禮盒包含香氛蠟燭、淡香精兩款正貨，還有別具電影復古氛圍的包裝禮盒，真的誠意到位。

＃伊麗莎白雅頓 浪漫聖誕白茶香氛組，優惠價2,100元到2,400元

美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

伊麗莎白雅頓的白茶系列，總給人幸福溫暖的浪漫氛圍，把這守護的能量送給身邊重要的人吧！在聖誕節期間，只要購買任一指定白茶系列香水或是淡香精100ml，就可以拿到白茶花綻野玫瑰舒體霜400ML，一整組兩件單品2,500元有找，一件才千元出頭，真的是高CP值的選擇。

＃NEOM 舒緩恬睡聖誕旅行組，售價2,400元

美妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

NEOM的舒緩恬睡系列，向來是用過的人都會愛上，自然療癒的芳香氛圍，從內心到身體都可以徹底放鬆，是奢寵自己也寵愛親朋好友的首選，這次就在聖誕推出限量的組合，一次收納枕頭噴霧、身體潤澤霜、泡泡浴、香氛蠟燭，真的是要讓人從各種細節都要睡好睡滿。

＃菘藍之鑰 歡慶佳節限量入門組，售價1,980元

▲交換禮物,聖誕節,聖誕,菘藍之鑰,香墅旅程,Neal`s Yard Remedies,香氛,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

法國藥典中記載擁有良好修護力的「菘藍」，在中世紀就廣被栽種於修道院之中，菘藍籽油更是擁有滿滿的抗氧化力以及OMEGA 3、6、9、高濃度維生素E，以此為主要成分的菘藍之鑰已是法國藥局常駐好物，超強修護力又溫和配方，用過的人都會回購，這次聖誕節絨布湖水藍化妝包盛裝卸妝、潔面、到面霜、乳霜，全方位滋養冬日肌膚，全台僅限量100組。

＃香墅旅程 疊香體驗組，售價2,760元

▲交換禮物,聖誕節,聖誕,菘藍之鑰,香墅旅程,Neal`s Yard Remedies,香氛,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

以最熱賣的4款香氣為組合，推出4款雙瓶15ml疊香的組合，其中，沉穩溫潤疊香體驗組運用清爽又帶有些微奶香的索利耶蓬無花果，搭配溫潤木質調的博尼約雪松，打造出非常儒雅內斂的冬季香氣，而且更直率的氣味，噴上即是持久的味道呈現，可以自己選擇喜歡的比例疊噴，小瓶裝隨身攜帶也方便。

＃Neal's Yard Remedies 芳香療癒禮盒，售價1,500元

▲交換禮物,聖誕節,聖誕,菘藍之鑰,香墅旅程,Neal`s Yard Remedies,香氛,保養,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

堅持有機保養的英國品牌Neal's Yard Remedies擅長以植物配方，療癒人的身心，尤其是現代人常有失眠、疲勞過度等問題，這一款芳香療癒禮盒集結靜眠枕頭噴霧、舒緩放鬆滾珠精油、香芬泡泡沐浴露，等於是放鬆三步驟，可以透過洗沐呵護的時間，讓自己徹底放鬆，睡得更好。

關鍵字：

交換禮物, 聖誕節, 聖誕, 菘藍之鑰, 香墅旅程, Neal’s Yard Remedies, 香氛, 保養, 彩妝, L’Objet, NARS, DOLCE & GABBANA

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