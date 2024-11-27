Jennie、Rosé人生髮型+1！KPOP女偶像都換「羊毛捲」　慵懶性感完美拿捏

文／美人圈

今年秋冬最受女偶像們歡迎的造型非羊毛捲莫屬，不僅BLACKPINK三名成員不約而同以羊毛捲造型現身，就連新生代時尚代表NewJeans Danielle也都換上！今天小編就帶大家一起看看八位女偶像令人印象深刻的「羊毛捲髮型」，輕鬆拿捏慵懶和性感氛圍！

KPOP女星「羊毛捲」造型

Jennie

最近以最新單曲《Mantra》回歸，並一舉突破今年KPOP女SOLO的各項紀錄。在《Mantra》MV中，作為時尚女王的Jennie嘗試了許多造型，除了從巴黎時裝周開始就話題行十足的金髮，由Jennie自己Pick的最愛造型就是「羊毛捲造型」！

▲Jennie。（圖／IG@oddatelier）

Lisa

Lisa在八月發布的《New Woman》中也有嘗試羊毛捲造型，在《New Woman》的初次預告中，Lisa也是以羊毛造型現身，在之前Lisa與CELINE合作期間也有做過羊毛捲造型，時尚果然就是一個圈，在多位時尚ICON偶像的帶領下，說不定復古風潮又將在今年冬天再次流行起來！

▲Lisa。（圖／YouTube／LLOUD_Official）

Rosé

BLACKPINK Rosé將在12月發行Solo專輯，最近她也經常以羊毛捲出席各種場合，除了披髮外，也會在羊毛捲造型上增添許多變化，例如高馬尾、低雙丸子頭和包包頭等等，就連新專輯《rosie》的封面髮型也都是捲髮造型。Rosé因為長年的漂髮，導致髮量不如以往，但透過羊毛捲造型可以完美的修復此缺點，如果你也有髮量稀薄問題，不妨在今年冬天嘗試看看羊毛捲！

▲Rosé。（圖／IG@rose_are_rosie）

NewJeans Danielle

今年最令人驚豔的羊毛捲造型，絕對少不了NewJeans Danielle！在她們單曲二輯《How Sweet》的預告照中，Danielle以超復古的羊毛捲造型亮相，配上她混血的獨特外貌，完美詮釋了90年代的經典女伶風格。這張預告照不僅迅速成為話題，還被韓網選為今年最具傳奇色彩的預告照之一。

▲Danielle。（圖／IG@newjeans_official）

(G)I-DLE 雨琦

(G)I-DLE剛出道時，雨琦就以「羊毛捲女孩」形象在韓網引發了熱烈討論，被公認是最適合羊毛捲造型的女偶像之一。因為她擁有可愛的小狗系長相，羊毛捲造型也讓她被笑稱「根本就是超可愛的小貴賓」，在舞台上捲髮隨著舞蹈擺動的樣子，也被稱讚跟小精靈一樣，完美適配了(G)I-DLE出道曲《LATATA》。

▲雨琦。（圖／IG@yuqisong.923）

(G)I-DLE Minnie

(G)I-DLE最近回歸的第七張迷你專輯《I SWAY》中，Minnie的羊毛捲造型同樣大獲好評！Minnie的風格一直以來都非常百變，而在主打曲《Klaxon》的舞台上，Minnie不僅用羊毛捲造型展現了俏皮的一面，搭配各式低腰褲更是突顯了她優越的腰部線條，整體造型酷辣十足，彷彿真人版酷芭比！

▲Minnie。（圖／IG@min.nicha）

aespa Winter

羊毛捲造型真的超適合「小狗系長相」的女偶像，aespa Winter最近在巡迴演唱會上也嘗試了這款造型，實在是美到不行！最近她在新專輯中更挑戰了不規則狼尾短髮，讓粉絲和網友們展開了熱烈討論：到底是短髮還是長髮更適合Winter？也再一次證明了Winter作為偶像的強大可塑性！

▲aespa Winter。（圖／IG@imwinter）

Somi

羊毛捲造型往往帶有靈氣與活潑感，不僅適合小狗系長相的偶像，精緻的混血臉龐也能完美駕馭，而Somi就是其中的代表之一。作為「人間芭比」，Somi長期維持著一頭金髮，最近將頭髮染深，並嘗試了羊毛捲造型，讓她的氣質更加像漂亮的洋娃娃。

▲Somi。（圖／IG@somsomi0309）

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