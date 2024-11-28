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SEVENTEEN師弟團「TWS」成為CELINE韓國品牌大使　5大魅力迅速圈粉

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關於韓國現象級男團「TWS」你應該要知道…他們奪下了2024 MAMA新人獎、成員有「韓版許光漢」之稱、還紅到成為CELINE韓國區品牌大使，有預感會紅到全世界！

▲韓團TWS以驚人的速度席捲全球。（圖／取自TWS IG）

圖文／CTWANT

韓國樂壇近來掀起一股新風潮，由PLEDIS娛樂推出的六人男子團體TWS（투어스）以驚人的速度席捲全球，作為SEVENTEEN的師弟團，TWS自出道以來便備受矚目，關於他們迅速圈粉的五大魅力解析，快看下面報導。

1.團名寓意深遠，與粉絲緊密連結

TWS是「Twenty Four Seven With Us」的縮寫，意指「24/7與我們同在」。這個名字傳達了他們希望與粉絲無時無刻相伴的理念，展現出對粉絲的重視與承諾。他們的粉絲名稱為「42」，取自「24」的相反數，在韓語中發音為「사이」，意為「關係」，進一步強調了他們與粉絲之間的緊密聯繫。

2.成員擁有多元背景，實力與魅力兼備

SHINYU（申惟）：隊長，2003年出生，擔任舞蹈與饒舌，練習生經歷長達六年，展現出堅強的毅力。

DOHOON（道勳）：2005年出生，領唱、領舞、領Rap，曾被認為與台灣演員許光漢相似，吸引大量關注。

YOUNGJAE（英宰）：2005年出生，副舞與領唱，以溫柔帥氣的外貌被認為是門面擔當。

HANJIN（韓振）：2006年出生，唯一的中國成員，擔任門面與副唱，練習生期間僅一年，現就讀翰林演藝藝術高中。

JIHOON（志薫）：2006年出生，主舞、領唱、副Rap，曾是Big Hit練習生，後轉至PLEDIS，展現出對夢想的堅持。

KYUNGMIN（炅潣）：2007年出生，主唱與領舞，年紀最小，散發可愛的少年魅力。

3.出道即創佳績，實力不容小覷

TWS在出道僅一個月內，首張迷你專輯《Sparkling Blue》便登上Melon Top 100第一名，打破六代團體歌曲的最高排名紀錄。隨後，他們的單曲《Plot Twist》也在音樂節目《Show Champion》中獲得首個一位，證明了他們的實力與潛力。

4.清新鄰家男孩形象充滿青春活力

TWS以平易近人的鄰家男孩為概念風格，希望通過音樂陪伴粉絲，讓他們的每個日常時刻都變得特別。他們的音樂充滿青春活力，MV更是在香港取景，展現出多元文化的融合，讓人耳目一新。

5.被CELINE相中成為韓國區品牌大使

被譽為「新一代怪物新人」的TWS，自然也受到時尚品牌的青睞，日前全體團員便身穿CELINE HOMME冬季男裝出席慈善活動，令人眼睛為之一亮！大展與平日率性風貌截然不同的時尚摩登型格；而近期CELINE也為TWS的粉絲們帶來好消息，那就是TWS正式成為CELINE韓國區品牌大使，相信接下來雙方將有更多進一步的合作企畫，應該會有不少帥氣畫報可以看囉>////<

關於韓國現象級男團「TWS」你應該要知道…他們奪下了2024 MAMA新人獎、成員有「韓版許光漢」之稱、還紅到成為CELINE韓國區品牌大使，有預感會紅到全世界！

▲CELINE宣布「TWS」擔任韓國區品牌大使。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, TWS, 2024 MAMA, CELINE

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