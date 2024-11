SEVENTEEN師弟團「TWS」成為CELINE韓國品牌大使　5大魅力迅速圈粉

▲韓團TWS以驚人的速度席捲全球。(圖/取自TWS IG)

圖文/CTWANT

韓國樂壇近來掀起一股新風潮,由PLEDIS娛樂推出的六人男子團體TWS(투어스)以驚人的速度席捲全球,作為SEVENTEEN的師弟團,TWS自出道以來便備受矚目,關於他們迅速圈粉的五大魅力解析,快看下面報導。

1.團名寓意深遠,與粉絲緊密連結

TWS是「Twenty Four Seven With Us」的縮寫,意指「24/7與我們同在」。這個名字傳達了他們希望與粉絲無時無刻相伴的理念,展現出對粉絲的重視與承諾。他們的粉絲名稱為「42」,取自「24」的相反數,在韓語中發音為「사이」,意為「關係」,進一步強調了他們與粉絲之間的緊密聯繫。

2.成員擁有多元背景,實力與魅力兼備

SHINYU(申惟):隊長,2003年出生,擔任舞蹈與饒舌,練習生經歷長達六年,展現出堅強的毅力。

DOHOON(道勳):2005年出生,領唱、領舞、領Rap,曾被認為與台灣演員許光漢相似,吸引大量關注。

YOUNGJAE(英宰):2005年出生,副舞與領唱,以溫柔帥氣的外貌被認為是門面擔當。

HANJIN(韓振):2006年出生,唯一的中國成員,擔任門面與副唱,練習生期間僅一年,現就讀翰林演藝藝術高中。

JIHOON(志薫):2006年出生,主舞、領唱、副Rap,曾是Big Hit練習生,後轉至PLEDIS,展現出對夢想的堅持。

KYUNGMIN(炅潣):2007年出生,主唱與領舞,年紀最小,散發可愛的少年魅力。

3.出道即創佳績,實力不容小覷

TWS在出道僅一個月內,首張迷你專輯《Sparkling Blue》便登上Melon Top 100第一名,打破六代團體歌曲的最高排名紀錄。隨後,他們的單曲《Plot Twist》也在音樂節目《Show Champion》中獲得首個一位,證明了他們的實力與潛力。

4.清新鄰家男孩形象充滿青春活力

TWS以平易近人的鄰家男孩為概念風格,希望通過音樂陪伴粉絲,讓他們的每個日常時刻都變得特別。他們的音樂充滿青春活力,MV更是在香港取景,展現出多元文化的融合,讓人耳目一新。

5.被CELINE相中成為韓國區品牌大使

被譽為「新一代怪物新人」的TWS,自然也受到時尚品牌的青睞,日前全體團員便身穿CELINE HOMME冬季男裝出席慈善活動,令人眼睛為之一亮!大展與平日率性風貌截然不同的時尚摩登型格;而近期CELINE也為TWS的粉絲們帶來好消息,那就是TWS正式成為CELINE韓國區品牌大使,相信接下來雙方將有更多進一步的合作企畫,應該會有不少帥氣畫報可以看囉>////<

▲CELINE宣布「TWS」擔任韓國區品牌大使。(圖/品牌提供)



