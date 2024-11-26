新光三越站前店周慶11／28開跑　1.8萬元石墨烯冬被3500元帶回家

▲新光三越站前店2024周年慶11／28開跑。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

最大連鎖百貨新光三越，周年慶最終檔台北站前店，將從11／28到12／11開跑，最後「滿仟送仟點」點數回饋，全館累計消費滿5,000元獲5,000點skm points，化妝品單筆滿2,000元送2,000點，大家電、法雅客、iStore單筆滿萬送5,000點、首七日skm pay滿萬元送萬點，而站前店往年主打的最多「換點數」方案也出籠，瞄準冬天服飾、家電與年底採購需求。

▲資生堂國際櫃小紅超導電波禮盒組，價值9,430元，特價3,690元；MAKE UP FOR EVER 熱銷粉餅屯貨組，價值5,700元，特價3,510元。（圖／業者提供）

時序即將邁入11月下旬，近期也將迎來首個寒流，適逢站前店周年慶，針對冬衣服飾、季節家電也力推優惠，寢具包括速暖發熱的石墨烯被，祭出19折特價，輕柔保暖的羽絨被也有24折，象印STAN烘烤微波爐+厚釜IH電子鍋組合價59折起，美妝獨家推出加贈活動，多款限定組合禮券加碼送，美妝耶誕新品此時入手還能享優惠。

▲Kinloch Anderson石墨烯複合羊毛可水洗雙人冬被，原價18,800元，特價3,500元。（圖／業者提供）

▲Pierre Cardin休閒指定款休閒外套原價6,980元至7,980元，特價999元。（圖／業者提供）

獨家專區「ONLY商品」主打從時尚配件到廚房家電，一應俱全。例如皇室羽毛工房hotel life五星羽絨冬被，11／28限定原價16,800元，特價3,999元；Kinloch Anderson石墨烯複合羊毛可水洗雙人冬被，11／30原價18,800元，特價3,500元；NEW BALANCE 997R休閒鞋原價3,480元，特價1,800元；象印 STAN烘烤微波爐、黑金剛厚釜IH電子鍋六人份原價53,840元，組合價31,980元，還加贈鐵板烤盤與微波爐2件贈品組。

活動現場還將結合耶誕節氣氛，推出10米高的超級瑪利歐主題耶誕樹，打造拍照打卡熱點，從11／19至明年1／5期間，至1F摩天廣場與耶誕樹打卡合照，並憑當日全館不限金額消費，即可至12F贈品處兌換「超級瑪利歐文件夾」，限量500份。

▲京站2024年周年慶推多重優惠。（圖／業者提供）

京站時尚廣場周年慶從11／20至12／16登場，主打萬件商品3折起特惠價，消費滿3,800元即享滿千送百，搭配多重回饋活動和熱門商品加碼贈禮，活動期間除基本滿千送百方案外，還有買特定組合加碼200元禮券、特定業種滿額加碼，最高可享24%回饋。

京站周年慶推卡友單筆消費滿3800元送400元抵用券，今年再加碼「100元Qonline電子券」、3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券；周慶首6日針對不同業種再加碼，保養品消費滿7,600元加送400元；香氛消費滿6,000元送300元；彩妝消費滿3,800元加送200元。