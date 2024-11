新光三越站前店周慶11／28開跑　1.8萬元石墨烯冬被3500元帶回家

▲新光三越站前店2024周年慶11/28開跑。(圖/業者提供)

記者蔡惠如/綜合報導

最大連鎖百貨新光三越,周年慶最終檔台北站前店,將從11/28到12/11開跑,最後「滿仟送仟點」點數回饋,全館累計消費滿5,000元獲5,000點skm points,化妝品單筆滿2,000元送2,000點,大家電、法雅客、iStore單筆滿萬送5,000點、首七日skm pay滿萬元送萬點,而站前店往年主打的最多「換點數」方案也出籠,瞄準冬天服飾、家電與年底採購需求。

▲資生堂國際櫃小紅超導電波禮盒組,價值9,430元,特價3,690元;MAKE UP FOR EVER 熱銷粉餅屯貨組,價值5,700元,特價3,510元。(圖/業者提供)

時序即將邁入11月下旬,近期也將迎來首個寒流,適逢站前店周年慶,針對冬衣服飾、季節家電也力推優惠,寢具包括速暖發熱的石墨烯被,祭出19折特價,輕柔保暖的羽絨被也有24折,象印STAN烘烤微波爐+厚釜IH電子鍋組合價59折起,美妝獨家推出加贈活動,多款限定組合禮券加碼送,美妝耶誕新品此時入手還能享優惠。

▲Kinloch Anderson石墨烯複合羊毛可水洗雙人冬被,原價18,800元,特價3,500元。(圖/業者提供)

▲Pierre Cardin休閒指定款休閒外套原價6,980元至7,980元,特價999元。(圖/業者提供)

獨家專區「ONLY商品」主打從時尚配件到廚房家電,一應俱全。例如皇室羽毛工房hotel life五星羽絨冬被,11/28限定原價16,800元,特價3,999元;Kinloch Anderson石墨烯複合羊毛可水洗雙人冬被,11/30原價18,800元,特價3,500元;NEW BALANCE 997R休閒鞋原價3,480元,特價1,800元;象印 STAN烘烤微波爐、黑金剛厚釜IH電子鍋六人份原價53,840元,組合價31,980元,還加贈鐵板烤盤與微波爐2件贈品組。

活動現場還將結合耶誕節氣氛,推出10米高的超級瑪利歐主題耶誕樹,打造拍照打卡熱點,從11/19至明年1/5期間,至1F摩天廣場與耶誕樹打卡合照,並憑當日全館不限金額消費,即可至12F贈品處兌換「超級瑪利歐文件夾」,限量500份。

▲京站2024年周年慶推多重優惠。(圖/業者提供)

京站時尚廣場周年慶從11/20至12/16登場,主打萬件商品3折起特惠價,消費滿3,800元即享滿千送百,搭配多重回饋活動和熱門商品加碼贈禮,活動期間除基本滿千送百方案外,還有買特定組合加碼200元禮券、特定業種滿額加碼,最高可享24%回饋。

京站周年慶推卡友單筆消費滿3800元送400元抵用券,今年再加碼「100元Qonline電子券」、3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券;周慶首6日針對不同業種再加碼,保養品消費滿7,600元加送400元;香氛消費滿6,000元送300元;彩妝消費滿3,800元加送200元。