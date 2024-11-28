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Seiko聯手丹寧品牌打造帥錶　牛仔褲縫線圖案、剪刀Logo成亮點

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▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports X DENHAM聯名限量錶SRPL35K1，15,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下充滿年輕活力的Seiko 5 Sports系列，聯手精品牛仔褲品牌荷蘭剪刀牛王DENHAM，共同創作聯名限量錶SRPL35K1，以Seiko熱賣的SKX錶款為藍本進行設計，融入DENHAM招牌的丹寧布料元素，包括錶圈、面盤和錶帶都採用不同深淺的靛藍色，錶圈內側和尼龍錶帶則裝飾牛仔布的縫線圖案，面盤上12時位置時標的三角形內刻印DENHAM剪刀商標，限量2000只。

▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports X DENHAM聯名錶的錶圈內側和尼龍錶帶，採用牛仔布的縫線圖案設計。

英國牛仔褲設計師Jason Denham於2008年創立DENHAM the Jeanmaker荷蘭剪刀牛王，他將第一把復古裁縫布剪作為商標，象徵突破傳統，同時也視剪刀作為藝術創作的工具，自此每一條DENHAM牛仔褲都繡691針構成的剪刀標誌。而此次與Seiko 5 Sports系列合作的錶款，正反兩面都有剪刀圖案，錶背還有「THE TRUTH IS IN THE DETAILS」的品牌理念，Seiko也巧妙融入日式精神，全日製牛仔褲的一項細節是鉚釘排扣會塗覆在日本象徵好運與和平的紅色，此限量錶的秒針特別點綴紅色，向日本工藝致敬。

▲▼Seiko 。（圖／公關照）

▲CASIO與法國服裝品牌A.P.C.攜手打造聯名錶款A1000ACD-7（右）4,500元，A1000ACG-9款5,000元。（圖／Casio提供）

CASIO旗下Vintage系列近年來以復刻錶重新勾回世人目光，近日與創立於1987年的法國時尚品牌A.P.C攜手，打造融合法式美學的兩款聯名錶款A1000ACD-7與A1000ACG-9，以霧面不鏽鋼材質打造纖薄八角錶殼與錶帶，搭配極簡的鏡面錶盤，唯一的裝飾是面盤上方的雙品牌字樣，錶背刻印上A.P.C.經典的吉他與匕首的logo，錶帶扣則飾有「A.P.C.」字樣，風格簡潔俐落。

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關鍵字：

Seiko, CASIO

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