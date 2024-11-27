CASIO復古錶融入法式時尚　極簡金、銀錶5,000元內入手

▲CASIO與法國服裝品牌A.P.C.攜手打造聯名錶款A1000ACD-7（右）4,500元，A1000ACG-9款5,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本品牌CASIO旗下Vintage系列近年來以復刻錶重新勾回世人目光，不僅帶領錶迷回味童年美好記憶，親切的價格也十分吸引人。近日品牌跨界時尚圈，與創立於1987年的法國時尚品牌A.P.C攜手，打造融合法式美學的兩款聯名錶款A1000ACD-7與A1000ACG-9，以霧面不鏽鋼材質打造纖薄八角錶殼與錶帶，搭配極簡的鏡面錶盤，完美體現A.P.C的極簡風格。





▲CASIO與A.P.C聯名錶的按鈕的模式字樣移至錶背，並刻印A.P.C.經典的吉他與匕首的logo。

CASIO與A.P.C聯名錶以CASIO經典型號A1000為基礎，推出銀色的A1000ACD-7與金色的A1000ACG-9腕錶，整體呈現低調優雅風格，唯一的裝飾是面盤上方的雙品牌字樣，按鈕的模式字樣移至錶背，並刻印上A.P.C.經典的吉他與匕首的logo，錶帶扣則飾有「A.P.C.」字樣，兩款新錶均配備自動日曆、鬧鈴等實用功能。





▲CASIO與A.P.C聯名錶的錶帶扣飾有「A.P.C.」字樣。

A.P.C.本季聯名不僅於此，還與日本鞋品牌SUBU.，聯手創作5款暖呼呼的冬日涼鞋，SUBU.源自日語sutto haku būtsu縮寫，意指著套穿式涼鞋，以簡潔且舒適的設計著稱，聯名款承襲經典鞋造型，呈現毛茸茸或空氣感樣貌，鞋面側邊繡有A.P.C字樣，見證雙方的合作。





▲A.P.C.與日本鞋品牌聯名推出5款暖呼呼的冬季涼鞋。（圖／翻攝A.P.C.臉書）