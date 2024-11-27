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買288萬沛納海錶隨冒險家遊不丹　第二時區指針來自國旗色

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▲▼Panerai,Montblanc 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible GMT Mike Horn鈦金屬體驗版腕錶全球限量30只，2,883,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）20年來與冒險家Mike Horn合作密切，支持他的探險旅程，也推出聯名的強悍錶款，最新力作為全球限量30只的Submersible系列Mike Horn兩地時間鈦金屬體驗版腕錶，定價2,883,000元，所謂的「體驗版」代表購買此錶的藏家將可參加Mike Horn親自帶領的不丹之旅，錶款上指示第二時區的橙色指針色彩，靈感源於不丹國旗。

▲▼Panerai,Montblanc 。（圖／公關照）

▲▼Panerai,Montblanc 。（圖／公關照）

▲Mike Horn將帶領購買沛納海Submersible GMT Mike Horn鈦金屬體驗版腕錶的收藏家，進行深度不丹之旅。

擁有47毫米大錶徑的沛納海Submersible系列Mike Horn兩地時間鈦金屬體驗版腕錶，以直接金屬雷射燒結DMLS處理的5級鈦金屬材質打造而成，搭配輕盈且抗腐蝕的Carbotech™碳纖維材質單向旋轉錶圈，每一款紋理都不盡相同；而鏤空面盤透出P.4001/S自動上鍊機芯，以來自不丹國旗的橙色指針指示第二地時間，9時位置顯示日夜，動力儲存顯示則位於錶背，同時可見Mike Horn的藍色簽名。購買此防水500米霸氣錶款的藏家，可隨Mike Horn從徒步前的準備訓練到深入探訪不丹的文化與美景，開啟非凡探索之旅。

▲▼Panerai,Montblanc 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible GMT Mike Horn鈦金屬體驗版腕錶輕盈且強悍，錶圈採用創新的CarbotechTM 碳纖維材質。

▲▼Panerai,Montblanc 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible GMT Mike Horn鈦金屬體驗版腕錶的藍寶石玻璃底蓋，裝飾Mike Horn的藍色簽名。

萬寶龍（Montblanc）慶祝義大利籍的「登山皇帝」Reinhold Messner 80歲生日，他是成功攀登全球14座8,000公尺以上高峰的第一人，而攀登著名的「七大高峰」的路線已被封為「梅斯納爾世界七峰名錄」，他也是首位不依靠任何援助獨自登上聖母峰的登山者。品牌特別打造1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕錶限量款290向他致敬，以290這個數字彰顯海拔29,031英尺和他曾多次攀登的世界最高峰。

▲▼Panerai,Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕錶限量款290，慶祝登山皇帝Reinhold Messner 80歲誕辰。（圖／萬寶龍提供，以下同）

Geosphere世界時間計時零氧腕錶限量款290的黑色陶瓷錶圈飾有羅盤方位，以「gratté boisé」工藝手工製作冰川質感的面盤靈感源自南極洲的紅色冰川，具計時碼表錶、世界時區、北半球轉動地球儀、24小時刻度、晝夜與日期顯示功能，而錶背圖案也令人驚喜，萬寶龍運用雷射鐫刻技術鐫刻出Messner在1979年首次登上K2峰時從峰頂上拍攝的景致，紀念意義非凡。

▲▼Panerai,Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕錶限量款290，採用雷射鐫刻技術在錶背鐫刻K2山頂景致。

►沛納海左冠錶致敬義大利海軍傳奇　尺寸縮小更好駕馭

► 勞力士古董錶盤變色更搶手　紫外線照出黑轉棕色「熱帶面盤」

關鍵字：

Panerai, 沛納海, Montblanc, 萬寶龍

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