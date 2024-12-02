改善雙眼無神的三大好物！必備燙睫毛器、眼采筆輕鬆變美

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

眼睛是靈魂之窗，與人相處的時候，大多數也都會注視到雙眼，因此，眼妝非常重要，不僅在視覺上可以更有精神，甚至還有放大效果，以下就分享多款眼妝好物，每一個細節都不能忽視。

＃J-LIN 四段溫控3D翹睫燙器，售價1,390元

亞洲女性普遍都有睫毛短塌的問題，僅僅只刷睫毛對很多人來說都不夠，最懂台灣女生痛點的J-LIN就推出玫瑰金的燙睫毛器，不僅小巧便攜，開機8秒就能夠迅速預熱，4段不同的溫度調節，適合各種睫毛問題的人，迅速幫助睫毛持久定型，打造絕美綻放的太陽花睫毛。

＃ADDICTION 魅癮璀璨眼采筆，售價760元

以日系專業彩妝為靈魂的ADDICTION一直以來都推出各種實用多變的單品，時髦又適合亞洲女性的色選，更是很多人愛不釋手的關鍵，這次再度推出全新魅癮璀璨眼采筆，柔如的筆芯可以當作眼影或是眼線使用，是一款多功能能夠打造出服貼眼妝的好物，單擦或是疊加都能夠打造完美妝容。

＃J-LIN x LIZ 長效超強力假睫毛膠水，售價350元

近年整簇的假睫毛不再流行，但是分段的單品依舊很熱，因為可以創造出更加自然的眼妝效果，像是很多專業人士或是彩妝愛好者，依然要貼好貼滿，有別於市面上假睫毛膠很容易不黏、熏眼的問題，J-LIN攜手日本PRINCE集團的全新品牌LIZ一同打造高黏性又好卸除的單品，分為透明、黑色兩種款式可以挑選，上眼之後真的不會掉，而且不刺激。