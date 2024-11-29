營養師曝草莓營養價值　「3步驟清洗」農藥不殘留

▲草莓營養成分高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

草莓季即將報到，香甜的滋味讓不少人都一口接一口，營養師高敏敏分享，草莓富含豐富營養，適當補充對健康有益，但也提醒民眾，草莓表皮的蛋白質易引起過敏，也因為草莓是農藥含量較高的水果，因此吃之前務必清洗乾淨！



▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

#增加保護力

草莓內含維生素C，能幫增強人體保護力，同時幫助合成膠原蛋白，對抗壓力也有不錯的效果，一天只要吃10顆草莓，就能達到成年人一天所需的維生素C需求量。

#幫助胎兒發育

草莓是葉酸含量最高的水果，葉酸是製造紅血球的重要功臣，也是孕媽咪必備的營養之一。

#促進腸胃蠕動

草莓內含豐富纖維，膳食纖維可以促進腸胃蠕動，進一步幫助排便。

#調整血壓/血脂

草莓的含鉀量高，可幫助利尿、消水腫，幫助調節高血壓，但需特別注意因為草莓含鉀量偏高，建議腎臟病病友要控制攝取量。

#養顏美容

草莓內含花青素和韖花酸可以幫助抗氧化，同時促進肌膚亮白。



#維持腦部運作

草莓內含阿魏酸可幫助抗氧化，保護腦神經，同時降低膽固醇。

雖然草莓營養好處多，營養師高敏敏也提醒，因草莓表皮的蛋白質易引起過敏，提醒過敏朋友需要避開過敏原，另外也因為草莓屬於含農藥較高的水果，清洗時也務必留意，高敏敏也教你4個步驟把草莓洗乾淨。

1.先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解。

2.再以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥。

3.要吃時再切除草莓蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉。