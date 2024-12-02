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Haerin高冷貓系顏火出圈！妝容重點＋髮型推薦　純欲貓相輕鬆拿捏

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文／美人圈

韓女團NewJeans近期雖捲入公司經營風波，但成員在美妝時尚界的影響力依然驚人！尤其是18歲的成員Haerin姜諧潾以她的高冷「貓系顏」火速出圈，成為時尚界的寵兒。自出道以來，Haerin的時尚資源和代言不斷，妝容也頻頻成為焦點。這次就一起來看看「Haerin高冷貓系顏」妝容特點，輕鬆拿捏高冷小貓感！

NewJeans Haerin「貓系顏」重點解析

NewJeans 出道即巔峰！美妝時尚帶貨力超高

韓國女團NewJeans在2022年以主打歌〈Attention〉出道，一出道就迅速爆紅，幾位成員也瞬間成為時尚界寵兒，擁有LOUIS VUITTON、CHANEL、GUCCI、DIOR等合作，吃的用的一經手就會立刻完售，美妝時尚帶貨力超高！

NewJeans Haerin 高冷「貓系顏」爆紅

NewJeans成員中，Haerin更是因為高冷的「貓系顏」火出圈，圓潤的杏仁眼型閃閃發光，加上小巧精緻的鼻子、嘟嘟唇，不僅可以厭世高冷、也可以無辜惹人疼，被粉絲暱稱「人間小貓咪」！不少影片中也可以看到Haerin時不時躲在一旁，安靜的觀察周遭，時而放空發呆、慢一拍的反應，活脫脫就是一隻可愛的小貓咪。

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

▲Haerin擁有貓系長相。（圖／IG@newjeans_official，下同）

NewJeans Haerin「貓系顏」重點

整體來說，像Haerin這種貓系長相一般都包含這幾個重點：

● 短圓臉型、沒有突出的稜角

● 眼尾稍微上揚的細長眼型

● 嘴唇豐潤而飽滿，下庭略短

圓潤的臉型、下庭略短一般會有減齡感，卻配上上揚眼線及細長的眼型，這種搭配本身就自帶反差感，所以貓系長相常常有所謂的「反轉魅力」，濃妝可能氣場爆棚、高冷厭世，讓人覺得有距離感，但是一笑起來卻又很可愛，也是貓相越來越火的原因！

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

NewJeans Haerin「貓系顏」妝容重點

上揚的貓系眼線

貓系長相最大的重點就在眼型，貓相的眼型是偏狹長、且眼尾有稍微上揚的眼型，給人一種魅惑感！妝容上，眼影暈染位置可以稍微扁一點，最高超過雙眼皮折線一些些即可，但可以往眼尾外稍微暈染出去，接著畫出微微上揚的眼線，再畫出臥蠶及睫毛來弱化銳利感，完成自然的貓系眼妝。

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

▲貓系長相最大的重點就在眼型。（圖／IG@newjeans_official、peripera_official，下同）

飽滿膨潤感底妝

貓系妝容的關鍵在於「銳利的五官」搭配「圓潤的臉型」輪廓。通常這類臉型偏短且略帶圓潤感，需要強調整體的膨潤效果，避免過於突出的稜角，如顴骨和下顎角。底妝上，可以透過高光或淺色遮瑕來柔和臉部的陰影和凹陷處，特別是提升蘋果肌的膨潤感。另外鼻子也不會修的太挺太細，讓整體輪廓更顯柔和。

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

眼下腮紅縮短中庭

Haerin出席活動最常畫上這種眼下腮紅，可以提高臉部視覺重心、弱化中庭及下庭比例。選擇一款偏粉嫩色調的腮紅，像是裸粉色、杏粉色等都很推薦，主要上妝範圍可以從顴骨往內側掃、延伸至眼下，接著稍微帶到鼻樑及下巴，可以在蘋果肌上方及眼頭增加些高光，凸顯五官輪廓。

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

豐潤的水光嘟嘟唇

Haerin的小貓眼妝已經相當自然，唇彩部分也不用畫太濃艷，最大的重點就是水光嘟嘟唇，可以與腮紅呼應，選擇偏粉嫩的顏色，先用遮瑕模糊過度一下唇線，唇膏可以稍微往外畫，讓唇型更加豐盈，在視覺上更弱化下庭，起到減齡顯嫩的效果，同時也可以與妝容做搭配。

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

製造反差感

要打造像Haerin一樣的「貓系顏」，關鍵在於銳利的眼妝搭配圓潤臉型與粉嫩妝色，製造出強烈的反差感。化妝師建議，可以利用色彩上的對比來突顯這種效果，例如用黑色眼線勾勒銳利眼神，再搭配粉色系腮紅，增添臉部的粉嫩感，反差效果更明顯。

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

NewJeans Haerin「貓系顏」髮型推薦

黑長直＋瀏海

Haerin出道以來都以直髮為主，特別是「黑長直」的髮型搭配一頭漫畫瀏海，給人感覺相當娃娃感，畫上貓系眼妝、反差感更鮮明！另外Haerin先前也戴上貓咪的髮飾，真的化身人間小貓咪、可愛程度破表。

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

層次直髮

除了常見的直髮，NewJeans當然不會錯過最經典Y2K風格髮型！Haerin這款層次直髮就是很Y2K的一款，髮尾層次偏高、不刻意追求高顱頂，反而給人自然不做作的感覺，率性又俐落，日常也可以駕馭。

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

波浪人魚捲

Haerin也經常做出這種捲度鬆散的人魚捲造型，特別是都是低顱頂，可以很好的增加臉部的圓潤感。這款人魚捲立體的波紋線條可以讓髮量看上去更豐盈，也增加成熟感。

▲Haerin 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Haerin, 貓系顏, 貓系妝容

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