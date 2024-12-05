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原來襯衫可以這樣穿！Jennie把兩件襯衫變成裙子　穿搭新點子學起來

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日前Jennie驚喜現身好友Zico的演唱會，一起獻唱兩人合作的爆紅歌曲〈SPOT!〉，當天Jennie身上的裙子竟是用兩件襯衫組成，這一招學起來你我都能嘗試！

韓國饒舌歌手Zico同時為男團Block B的隊長兼主Rapper，日前他舉行Solo演唱會上，Jennie竟在Zico自己也不知情的情況下悄悄來到現場，驚喜登上舞台和Zico一起獻唱兩人爆紅的熱門歌曲〈SPOT!〉，讓現場粉絲都嗨翻了！

擔任驚喜嘉賓的Jennie，沒有彩排過便直接上場，展現了強大的表演實力，且當天Jennie並沒有華麗的舞台妝造，而是直接把私下喜歡的低腰率性街頭風格帶上台，上半身是短版的棕色仿舊皮衣，秀出她纖細平坦的腰部，再看到下半身的鄉村格紋裙，則是今天要講的重點！

原來這條格紋裙子是由兩件襯衫互扣組合而成！Jennie將一件棕色與一件藍色格紋的襯衫，DIY變成了鄉村風格的低腰半裙，帶來出乎意料的時髦效果。現在你也可以拿出衣櫃中的襯衫們來試試看，將兩件襯衫扣好之後，若是不合腰圍，還可以把皮帶藏於領片下來固定，是一個小撇步，不過像Jennie這樣的極低腰穿法，則更具有慵懶隨性的感受。

▲DIY襯衫變裙子還有新花樣。（圖／小紅書@Yennis、@圓腦闊、@西囧子）

DIY襯衫變成裙子其實早已在時尚博主們之間流行過一陣子，平時穿膩了的襯衫，沒想到還能變出新的花樣吧？想要讓造型成果好看，要點在於兩件襯衫的挑選上，可以像Jennie一樣選擇兩款不同顏色的格紋襯衫，有一致的休閒氛圍、也有撞色的跳躍感；不想要看起來過於鄉村，則可以嘗試用格紋＋條紋襯衫，當然，素面的襯衫款式也能是個百搭不失誤的選擇，在組合的過程中便能感覺到搭配的樂趣，一起來試試看吧！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Jennie, 襯衫, 裙子, 穿搭

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