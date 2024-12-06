范冰冰傳授「草間彌生式」上妝法　自曝簡單粗暴卻超好用

▲乾性肌膚的范冰冰最近用養膚粉底上妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

底妝大家會畫，但是若你想擁有服貼妝感，不妨可參考一下女星范冰冰的方式，首先先挑選一款滋潤型的粉底液，在臉上點上多點，她笑稱這是「草間彌生上妝法」，接著把握時間趕快用粉底刷將粉底大面積刷開。

為了讓底妝更服貼，她的第二個技巧就是搭配粉撲輕拍，將底妝拍進肌膚中，最後在局部刷上蜜粉，特別的是，為了追求底妝的潔淨感，她上妝的順序是先眼妝再底妝，肌膚果然是亮到不行。

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