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范冰冰傳授「草間彌生式」上妝法　自曝簡單粗暴卻超好用

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▲▼范冰冰底妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

▲乾性肌膚的范冰冰最近用養膚粉底上妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

▲▼范冰冰底妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

底妝大家會畫，但是若你想擁有服貼妝感，不妨可參考一下女星范冰冰的方式，首先先挑選一款滋潤型的粉底液，在臉上點上多點，她笑稱這是「草間彌生上妝法」，接著把握時間趕快用粉底刷將粉底大面積刷開。

▲▼范冰冰底妝。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰）

為了讓底妝更服貼，她的第二個技巧就是搭配粉撲輕拍，將底妝拍進肌膚中，最後在局部刷上蜜粉，特別的是，為了追求底妝的潔淨感，她上妝的順序是先眼妝再底妝，肌膚果然是亮到不行。

推薦粉底

▲▼粉底推薦。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO NEW超進化持久粉底Ｎ，SPF30/PA++++，2,000元。

新添加肌膚鎖水防禦薄膜網科技，能預防紫外線、藍光、溫差及空汙所引起的老化現象，有效抵抗外部環境壓力，在肌膚表面形成24小時鎖水防禦網，揮別沙漠型乾燥膚況。

▲▼粉底推薦。（圖／品牌提供）

▲RMK水潤光彩粉霜 ，30g ，2,200元。 

具有水潤輕盈的質感，塗抹的瞬間立即融於肌膚並且緊密服貼，添加嚴選9種的保濕成分，賦予肌膚擁有飽滿的水潤，能襯托骨骼展現具層次感的光澤。

▲▼粉底推薦。（圖／品牌提供）

▲Shu uemura 無極限裸光精萃粉底，35ml，2,300元。

以市售最高濃度5%菸鹼醯胺入妝，搭配日本群青校色微粒，讓肌膚不只水感滑嫩，還精準修飾蠟黃暗沉，同步推出20種亞洲膚色特調色選，絕對能挑到適合你的命定色。

關鍵字：

底妝, 上妝法, 范冰冰, 光澤, 彩妝

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