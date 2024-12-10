fb ig video ETtoday search mobile

劉嘉玲59歲生日甜蜜合體梁朝偉！狀態絕佳4個保養心法「保持積極樂觀」

>

這59歲不可能！劉嘉玲與梁朝偉甜蜜慶生僅發表「四個字」，萬名網友狂讚要一直幸福下去

▲劉嘉玲59歲生日PO與梁朝偉的合照。（圖／取自carinalau1208 IG）

圖文／CTWANT

劉嘉玲在個人社群平台分享了與梁朝偉一同慶生的照片，並留下簡單四個字「簡單、快樂」吸引超過兩萬名網友按讚，蛋糕還是用香港經典菠蘿油來替代超可愛。與梁朝偉婚後不斷被網友唱衰的兩人卻用實際行動屢破傳言，尤其梁朝偉時常用充滿愛意的眼光看著劉嘉玲，這應該就是愛情中最美的模樣吧！

59歲劉嘉玲保養方法：每周運動五天，熱愛晨跑爬山

她曾分享每周都可以運動五天，而運動也不必太過勞累，主要還是維持愉快的心情，像她自己很喜歡爬山、晨跑，不但能呼吸新鮮空氣也能提振心情，散發正能量。其他時間也會搭配瑜伽、皮拉提斯來伸展筋骨。

59歲劉嘉玲保養方法：每天喝檸檬水美白、抗氧化

時常運動曬出自己的素顏照，劉嘉玲對於臉上的細紋、紋路也不遮掩，但膚質跟膚色都維持得非常棒，除了歸功於勤勞保養以外，平時她也喜歡喝檸檬水，一天喝到2000cc幫助美白、抗氧化。

59歲劉嘉玲保養方法：盡量避免加速老化的食物

比如奶茶、甜點、蛋糕這種高糖食物會容易使身體發炎、皮膚加速老化，另外還有高油、高鹽食物她也都很少吃，不然就是淺嚐一兩口就停止，絕對不多吃。她很喜歡吃蘋果、芹菜、百合、蒸地瓜這類型的食物，不給身體帶來多餘負擔還促進消化。

59歲劉嘉玲保養方法：保持積極樂觀的心態

劉嘉玲擁有積極樂觀的心態，在許多節目也常為許多後輩指點迷津，她現在也不會有什麼容貌焦慮，盡力維持著自己覺得最佳狀態就足夠了，她強大的能量散發出自信與從容，讓我們見識到什麼是最美好的59歲！也祝福她跟男神梁朝偉一直幸褔下去。

延伸閱讀
內湖母女誤信詐團被騙走1200萬走上絕路　柴鼠兄弟遺憾發聲
母女生前遭警嗆「怎還活著」？內湖分局駁惡毒嘲諷　傳內部被下封口令
原始連結

關鍵字：

周刊王, 劉嘉玲, 梁朝偉, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

「很好聊，但不合群」　6種人格特質才是真正聰明人

先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度

先看到紅唇還是刀片？測試你遇事處理的態度

先看到啤酒還是側臉？探究你有沒有發財命

先看到啤酒還是側臉？探究你有沒有發財命

打破省錢迷思！專家大推「六罐子理財法」輕鬆存到飽 昆凌與周杰倫合照藏亮點！葉惠美穿Dior挺兒子　背巴黎世家夯包超懂搭 3種食物多吃　看起來比同齡少10歲 林志玲看周杰倫演唱會行頭曝光！「背V字包」超凍齡　孫芸芸也曬同款 陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒 凱特王妃名牌紅大衣穿4次都像新衣　領口打上蝴蝶結呼應聖誕氣氛 周杰倫演唱會服裝超大牌！DIOR量身打造「全球唯一」　外套＋俐落寬褲帥爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面