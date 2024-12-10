劉嘉玲59歲生日甜蜜合體梁朝偉！狀態絕佳4個保養心法「保持積極樂觀」

▲劉嘉玲59歲生日PO與梁朝偉的合照。（圖／取自carinalau1208 IG）



圖文／CTWANT

劉嘉玲在個人社群平台分享了與梁朝偉一同慶生的照片，並留下簡單四個字「簡單、快樂」吸引超過兩萬名網友按讚，蛋糕還是用香港經典菠蘿油來替代超可愛。與梁朝偉婚後不斷被網友唱衰的兩人卻用實際行動屢破傳言，尤其梁朝偉時常用充滿愛意的眼光看著劉嘉玲，這應該就是愛情中最美的模樣吧！

59歲劉嘉玲保養方法：每周運動五天，熱愛晨跑爬山

她曾分享每周都可以運動五天，而運動也不必太過勞累，主要還是維持愉快的心情，像她自己很喜歡爬山、晨跑，不但能呼吸新鮮空氣也能提振心情，散發正能量。其他時間也會搭配瑜伽、皮拉提斯來伸展筋骨。

59歲劉嘉玲保養方法：每天喝檸檬水美白、抗氧化

時常運動曬出自己的素顏照，劉嘉玲對於臉上的細紋、紋路也不遮掩，但膚質跟膚色都維持得非常棒，除了歸功於勤勞保養以外，平時她也喜歡喝檸檬水，一天喝到2000cc幫助美白、抗氧化。

59歲劉嘉玲保養方法：盡量避免加速老化的食物

比如奶茶、甜點、蛋糕這種高糖食物會容易使身體發炎、皮膚加速老化，另外還有高油、高鹽食物她也都很少吃，不然就是淺嚐一兩口就停止，絕對不多吃。她很喜歡吃蘋果、芹菜、百合、蒸地瓜這類型的食物，不給身體帶來多餘負擔還促進消化。

59歲劉嘉玲保養方法：保持積極樂觀的心態

劉嘉玲擁有積極樂觀的心態，在許多節目也常為許多後輩指點迷津，她現在也不會有什麼容貌焦慮，盡力維持著自己覺得最佳狀態就足夠了，她強大的能量散發出自信與從容，讓我們見識到什麼是最美好的59歲！也祝福她跟男神梁朝偉一直幸褔下去。

延伸閱讀

▸ 內湖母女誤信詐團被騙走1200萬走上絕路 柴鼠兄弟遺憾發聲

▸ 母女生前遭警嗆「怎還活著」？內湖分局駁惡毒嘲諷 傳內部被下封口令

▸ 原始連結