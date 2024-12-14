ITZY李彩領馬甲線太狂了！4招減肥方法　不挨餓的晚餐菜單超級美味

▲李彩領。（圖／取自chaerrry0 IG）

圖文／CTWANT

李彩領為JYP娛樂旗下女子團體ITZY成員，在隊內擔任主舞、副唱及副饒舌。李彩領帶點狐狸相的冷艷感在減肥成功後更加有魅力與特色，趕快來看看她的減肥方法都有哪些？

ITZY李彩領減肥方法：不吃油膩的食物＋大量吃蔬菜

ITZY李彩領比較注重清淡飲食，不吃過度油膩的食物也很少吃零食，同時她非常喜歡吃蔬菜沙拉，她還說為了讓身體能夠淨化會攝取大量水分，她提到自己很喜歡吃地瓜尤其早餐，冰箱裡也會囤放很多玉米、雞胸肉、魚肉香腸棒方便食用，像是冷凍芒果、冷凍藍莓，早上就可以拿來做優格碗很方便。

ITZY李彩領減肥方法：午餐和晚餐多攝取蛋白質像是牛排、鮭魚

午餐跟晚餐她會多吃牛排、鮭魚、沙拉，在她的Vlog裡面家人的飲食習慣也都是喜歡搭配大量蔬菜，尤其喜歡「菜包肉」這樣的料理，除了菜跟肉再搭配泡菜、涼拌韭菜。早上起床她也會搭配吃保健食品像是益生菌、膠原蛋白、綜合維他命，不論對於氣色或者體力都有好的幫助，是生活中不可缺少的部分。

ITZY李彩領減肥方法：即時凌晨一點也會堅持運動



如果睡不著或者是工作到很晚依然會堅持去健身房運動，像是跑跑步機、一分鐘平板撐、腰間扭轉運動，另外還會搭配拳擊、游泳等全身性的運動來幫助大量燃脂，達到運動維持緊實身材線條的效果。

ITZY李彩領減肥方法：居家腹肌鍛鍊動作＋泡澡刮痧消水腫

李彩領曾提到很喜歡泡澡跟刮痧來幫助消除水腫、浮腫感，有時候睡前也會搭配女團腹肌訓練菜單，比如交替抬腿、腳尖點地、雙腿舉45度，等動作來幫助核心訓練，短短20分鐘也會感覺腹肌非常痠，大家也可以試著在YT找影片一起跟著練，養出女團馬甲線。

延伸閱讀

▸ 苗栗男與老母吵架突「持刀猛砍」 10歲兒嚇壞報警：爸爸殺人、家暴

▸ 母女生前遭警嗆「怎還活著」？內湖分局駁惡毒嘲諷 傳內部被下封口令

▸ 原始連結