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劉詩詩成CELINE品牌大使！甩開仙氣變帥氣　快學她穿格紋西裝＋牛仔褲

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記者林明瑋／台北報導

「國民初戀」秀智不久前才成為CELINE的品牌大使，現在有了新同事！CELINE宣布劉詩詩成為全球品牌大使，發布的兩張照片都呈現她帥氣中又有女人味的一面，造型很適合日常，值得學起來。劉詩詩對於新職務表示：「一直以來，我都十分鍾愛CELINE單品。在我看來，CELINE是純粹巴黎風格和極致女性特質的象徵。」

▲CELINE 劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩成為新任CLEINE全球品牌大使。（圖／品牌提供，以下同）

今年10月CELINE藝術總監Hedi Slimane請辭，旋即揭曉由Michael Rider接棒，不過這項任命要到2025年春季才生效，設計師換血空檔，代言人並沒停下腳步，在最為人知的BLACKPINK成員Lisa轉往同屬LVMH集團的LOUIS VUITTON後，CELINE持續找來新面孔當招牌。

▲CELINE 劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩穿針織衫、戴上墨鏡，展現酷帥的一面。

37歲的劉詩詩一直保持著很好的狀態，穿著打扮也有自己的風格，過去曾為TOD’S代言人，同時有鐘錶品牌OMEGA、珠寶品牌Qeelin，以及美妝品牌Bobbi Brown的代言在手，現在再簽CELINE，維持各領域品牌通通掌握的好身價。

CELINE表示，劉詩詩才華洋溢、以雅氣質和獨特魅力深受觀眾喜愛，「透過細膩的表演和多樣的角色詮釋，展現了自信與從容的風采」。劉詩詩在新照片中，穿著格紋西裝搭配襯衫、牛仔褲，流露一股酷酷的情緒，另一張照片則是戴上墨鏡、穿著飾有金扣的米白針織衫，同樣是洗鍊帥氣韻味，很有個性。

▲CELINE 劉詩詩。（圖／品牌提供）

▲CELINE不久前宣布南韓女星秀智為品牌大使。

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關鍵字：

CELINE, 劉詩詩, 品牌大使

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