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海尼根擴展產品線　開賣紅酒、威士忌、氣泡酒等多元酒款

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▲啤酒品牌海尼根拓展非啤酒類市場，推出多款產品線。（圖／品牌提供）

▲啤酒品牌海尼根拓展非啤酒類市場，推出多款產品線。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

啤酒品牌海尼根近期在台灣市場展開新布局，推出涵蓋葡萄酒、氣泡酒、烈酒等多元酒類產品。這次策略性擴展不僅展現品牌對非啤酒市場的野心，也宣布進軍高達800億台幣規模的非啤酒領域。

▲啤酒品牌海尼根拓展非啤酒類市場，推出多款產品線。（圖／品牌提供）

根據經濟部與國際酒類研究機構IWSR的數據顯示，台灣消費者對進口酒的需求穩步增長，尤其是在威士忌、葡萄酒與氣泡酒等品類，顯示非啤酒市場具高度潛力。海尼根台灣業務總監周冠廷指出，非啤酒市場在未來五年內預估年複合成長率將達7.86%，這是一個不容忽視的商機。

▲啤酒品牌海尼根拓展非啤酒類市場，推出多款產品線。（圖／品牌提供）

海尼根推出的多款非啤酒產品，包括南非葡萄酒品牌Nederburg尼德堡、微甜氣泡白葡萄酒Bernini Classic，以及以果仁奶香著稱的Amarula愛瑪樂奶酒等，均為國際市場上的知名產品。其中亞洲首發的Harrier威士忌餐前酒，鎖定低酒精市場，預計吸引年輕消費者與新興飲酒族群，單一穀類威士忌Bain’s貝恩斯，也將憑藉多次獲得「世界最佳威士忌」的頭銜登場。

▲啤酒品牌海尼根拓展非啤酒類市場，推出多款產品線。（圖／品牌提供）

過去啤酒在台灣酒類市場中占據86%的銷量，但非啤酒產品卻以57%的價格市佔率佔有「黃金價值帶」。海尼根的目標是透過產品多樣化，搶占高端市場，並涵蓋從個人小酌到多人派對的各種消費場景。

▲啤酒品牌海尼根拓展非啤酒類市場，推出多款產品線。（圖／品牌提供）

除海尼根之外，台灣麒麟之前也開賣旗下威士忌產品「富士山麓」，其製作地為富士山腳下隸屬於KIRIN集團的「富士御殿場蒸餾所」，具有高原型的冷涼氣候的穩定熟成環境，日前也邀請首席調酒師田中城太來台推廣，可見啤酒品牌已逐漸拓展多項產品線，來滿足多群眾的品飲喜好。

▲啤酒品牌海尼根拓展非啤酒類市場，推出多款產品線。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

啤酒, 酒類, 非啤酒市場, 台灣消費者, 海尼根

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