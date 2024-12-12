北歐質感小眾牌TOTEME首度登台！限定藏藍水桶包、極簡大衣必敗

記者鮑璿安／台北報導

喜愛小眾品牌的時尚迷對TOTEME一定不陌生，其極簡精緻的設計風格是圈粉關鍵，如今品牌終於攜手複合式選品店ART HAUS獨家合作，盛大迎來在台灣的第一間限定店舖，以下就來揭曉店內的話題單品。





▲TOTEME攜手複合式選品店ART HAUS獨家合作，盛大迎來在台灣的第一間限定店舖。（圖／品牌提供）

2014年，Elin Kling 和Karl Lindman 夫妻二人在斯德哥爾摩創立TOTEME，如同雕塑般的剪裁功底，帶給時裝更多元多層次的面貌。像是2025早春系列之中，核心聚焦於晚禮服與重構版的羊毛單品來作為全新詮釋 ，經典大衣以品牌標誌性的羊毛羊絨雙層面料製成，隱藏式口袋、無排扣設計，處處都彰顯了毫不費力的減法哲學。亦可搭配流暢優雅的緞面套裝或是針織服飾，形塑輕盈溫柔的穿搭享受。

▲Belted Naplack水桶包。（圖／品牌提供）



這次同樣登台的話題單品包括Belted Naplack水桶包，驚喜帶來了期間限定店獨家藏藍色，水桶包結合了收腰褶皺設計，延續服裝的極簡美學，運用亮面漆皮呼應銀色金屬配件。同時，TOTEME 經典的 T-Lock 日常包系列，提供多種顏色與紋理皮革可供選擇，也成為品牌愛好者不可錯過的重點。





▲ TOTEME T-Flap lizard-embossed 。（圖／品牌提供）





▲芭蕾平底鞋。（圖／品牌提供）

同時，英國設計師品牌Simone Rocha浪漫前衛的設計語言也深受不少民眾喜愛，在台灣陸續開設了首間專門店、全亞洲唯一旗艦店，日前舉辦2024秋冬系列預覽，更驚喜曝光台灣限定的立體蝴蝶結造型後背包，承襲品牌熱銷的珍珠斜背包的中性機能風，顯得格外可愛。矚目配件還有全新的手提珍珠鍊信封包、經典串珠蝴蝶結斜背包等。

▲Simone Rocha 2024秋冬系列。（圖／品牌提供）





▲台灣獨家限定款經典串珠背帶蝴蝶結後背包 （附聯名款義大利製保溫瓶）。（圖／品牌提供）



