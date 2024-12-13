BREEZEONLINE實體快閃店登場　用AI告訴你該買什麼

▲BREEZEONLINE實體POP UP概念店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

微風精品旗下線上購物平台BREEZEONLINE，首家實體期間限定概念店《Showroom》在微風南山開幕，融合數位科技與實體購物的創新模式，提供多品牌商品展示，並融入AI科技互動，偵測顧客性別年齡，並推薦適合的品牌擴展購物體驗。

▲Vivienne Westwood 密鑲閃耀海藍寶 x 淺玫瑰水晶土星項鍊，原價 16,800元，特價5,111元；Hermès Clic H logo手環，原價39,700元，特價32,800元。

實體概念店特色在於其「虛實結合」的購物模式。消費者可以親身感受商品質感，同時透過AI導覽服務，獲取即時諮詢與建議。商品旁的QR Code可直接連至線上購物頁面，還可獲取隱藏優惠。店內設有「AI導覽服務機台」，支援20種語言，能在無人接待時提供智慧諮詢服務，包括掃描使用者判定年齡與性別，推薦適合購買的品牌，也可查詢館內資訊、會員權益等，另還能當成拍貼機，留下最佳影像。

▲VEJA 經典小白鞋原價6,450元，特價4,000元；Nike Air Huarache Runner 黑灰麂皮 原價 4,500元，特價3,980元。

店內品牌包括Hermès、Chanel、Burberry的包款配件，以及Tom Ford、Molton Brown和Le Labo名品香氛、潮流品牌BE@RBRICK、Supreme，與義大利高級鞋履Sergio Rossi等，而DOLCE & GABBANA和Fendi童裝，則推出8折起優惠，義大利giulianoFujiwara墨鏡系列2折起、生活美學品牌Kuan's Living部分單品，也提供實體店鋪限定85折優惠。

▲ESTEE LAUDERXLANCOME 跨界雙天后修護賦活組 原價14,400元，特價4,999元；KENZO 罌粟花園 法國長纖棉印花寢飾 加大四件組 原價48,560元，特價41,270元。

慶祝開幕從12／13至12／15期間推出「每日排隊秒殺單品」活動，有5折Burberry童裝系列、HR赫蓮娜與Estee Lauder跨品牌保養套組下殺38折，以及VEJA經典小白鞋現折超過2,000元等。首日更有加碼禮，首40名入店者，可獲得MATIS黑鑽卓越魚子晚霜試用包。

▲新光三越耶誕檔期推優惠，會員免消費登入APP，優惠直接領。（圖／業者提供）

新光三越今年會員人數正式突破400萬，從12／12起會員登入新光三越APP，免消費即可領取1,000元「耶誕禮金」，在優惠期間消費滿5,000元便可直接現抵，等同周年慶優惠。

新光三越開啟自家「點數經濟學」以來，會員人數快速累積，搭配專屬APP囊括手機支付、會員積點、禮券支付、優惠券使用等功能，而近兩年因活動綁點、透過LINE官方帳號與信用卡點數移轉等各項活動，會員大增110萬人，整體突破400萬人，因應會員為整體業績80%以上的消費主力，針對耶誕檔期，也祭出億元耶誕禮金免費領的活動。

▲PANDORA 鍍14k金閃耀蝴蝶結項鏈耳環套組，特價7,580元，原價10,760元（7折）。

從12／12起開啟新光三越APP，免消費即可領取1,000元耶誕禮金，活動期間於新光三越實體15間分店、skm online、APP精選優惠專區均可使用，單筆消費滿5,000元可「現抵」500元；名品、大家電、iStore、法雅客單筆消費滿1萬元，可現抵500元。

▲COACH WESTERN TABBY手袋，推薦價23,800元。

