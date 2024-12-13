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台北101跨年煙火長6分鐘　賈永婕拍短片自嘲「永婕同心煙火Ｘ」

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▲▼賈永婕101董事長當滿101天，深夜舉杯發聲。（圖／翻攝自臉書／賈永婕）

▲賈永婕101董事長當滿101天，深夜舉杯發聲，對於跨年煙火影片公佈也採輕鬆影片呈現。（圖／翻攝自臉書／賈永婕）

記者蔡惠如／綜合報導

不到一個月即將迎來台北101跨年煙火，也是賈永婕上任董事長後首個跨年大秀，今年首度不對外公開跨年煙火影片，若想看些端倪，需從賈永婕與立委王世堅、賴士葆合作拍攝的趣味短片中，從賈董手機上窺知一二，影片以趣味風格呈現，在最後還不忘出現「永婕同心煙火Ｘ」自虧梗。  

▲101煙火。（圖／記者蔡惠如攝）▲101煙火。（圖／記者蔡惠如攝）

▲賈永婕公布跨年煙火趣味影片。（圖／翻攝自101官網）

今年台北101的煙火主題為「Team Taiwan Champion」，靈感來自中華隊在2024世界12強棒球賽中的歷史性奪冠時刻。煙火將以奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拼搏延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力，總長共6分鐘，並搭配光雕秀，帶來更多視覺享受。

而今年也一改以往在先前公布煙火動畫影片的方式，賈永婕親自上陣拍攝短片，剪接進賴士葆在立法院質詢跨年煙火畫面，並於邀請王世堅入鏡嗆聲：「你不要再搞什麼永婕同心，我們全民沒有義務看你放閃」、「你國慶煙火被罵得還不夠多嗎？」、「跨年煙火沒放好，要馬就跳海，要馬就下台。」國慶煙火動畫影片僅在賈手機上播放約5秒鐘。

▲101煙火。（圖／記者蔡惠如攝）▲101煙火。（圖／記者蔡惠如攝）

在影片最後僅簡單說明主題與時間，以及「亮點非常精彩」、「光雕敬請期待」、「永婕同心煙火Ｘ（畫叉之意）」。

▲101煙火。（圖／記者蔡惠如攝）▲101煙火。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

永婕同心, 賈永婕, 跨年煙火, 101, 跨年

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