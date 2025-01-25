Kendall私服Clean Fit風格必學！愛牌The Row、Gucci老花包超有鬆弛感

記者鮑璿安 ／台北報導

走過多巴胺色系，時尚圈開始擁抱Clean Fit風格，像是超模坎達兒珍娜﻿（Kendall Jenner）的私服就完全遵循這一指標，時髦度不輸給紅毯造型，為大家提供更多穿搭靈感。

Clean Fit 風格，簡單來說就是一種極簡主義的時尚風格，強調簡潔的線條、中性色系、高品質的面料和合身剪裁。它摒棄了繁複的裝飾、過多的圖案和亮色，追求一種乾淨、毫不費力的時髦感，從中呼應「less is more」。 Clean Fit 不僅僅是穿著簡單的衣服，而是注重整體的平衡，展現出自信和優雅。





▲Kendall Jenner在巴黎被捕捉到背最新的Gucci Emblem系列單肩包 。（圖／品牌提供）

Kendall Jenner在巴黎被捕捉到背最新的Gucci Emblem系列單肩包，她身穿深藍色的排扣套裝、尖頭鞋款進行搭配，比起廓形寬鬆的西裝外套，她反而選擇了剪裁更加復古的款式，收腰廓形彰顯出個人身材優勢，全身色調相當簡單，簡約又迷人。

不得不提到Kendall Jenner私服出鏡率超高的愛牌The Row，The Row幕後推手是姐妹檔Ashley Olsen與Mary-Kate Olsen，品牌瞄準的是「知道自己要什麼的人」，並非精品定位，而是讓人能夠混搭，創造出屬於自己的舒適穿著，而後兩度奪下CFDA（美國時裝設計師協會）年度最佳女裝設計師大獎，奠定超凡的設計功底。Kendall Jenner最近就穿著品牌的卡其色連帽大衣，透過簡單的大衣配樂福鞋，營造出她一貫的Clean Fit風格。或是以翻領襯衫搭配針織背心進行疊穿，也是頗具學院風特色的單品組合。