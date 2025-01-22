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宋雨琦、蔡詩芸拎FENDI小怪獸包超燒！「人氣大眼睛」回歸春節必收

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記者鮑璿安／台北報導

許多喜歡FENDI的民眾對於小怪獸之眼一定不陌生，適逢農曆春節以及品牌成立100周年，這一可愛標誌終於又再次回歸，連女星宋雨琦、唐嫣、蔡詩芸Dizzy Dizzo都抵擋不住魅力，紛紛上身演繹，展現最時髦的穿搭。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲唐嫣、蔡詩芸Dizzy Dizzo 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦以休閒的T恤搭配針織裙裝，Mini Peekaboo和吊飾的完美組合，呈現品牌一貫的奢華精緻格調 。（圖／品牌提供）

唐嫣、蔡詩芸特別換上粉色針織衫FF Logo套裝，盡顯春節的滿滿活力，而蔡詩芸肩背的Baguette包款毫無疑問是穿搭上的重點，運用黃色撞色皮革打造出眼睛的可愛廓形。宋雨琦則是以休閒的T恤搭配針織裙裝，呼應身上滿滿的小怪獸之眼元素，Mini Peekaboo以及吊飾的完美組合，呈現品牌一貫的奢華精緻格調。

▲▼ 春節綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 春節綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 春節綜合 。（圖／品牌提供）

▲FENDI在2014年首度誕生的Eyes限定系列終於在本次春季回歸 。（圖／品牌提供）

FENDI在2014年首度誕生的Eyes 限定系列終於在本次春季回歸，用俏皮的方式重新詮釋品牌極具代表性的「小怪獸之眼」設計，靈感最初來自俏皮的Bag Bugs包袋吊飾。小眼睛圖案以獨特的鑲嵌工藝點綴在女裝系列經典的Mini Peekaboo和Baguette包款上，為不敗款式增添活力。如此精緻的細節應用在黑色的典藏複刻款式，以及Baguette包款的粉紅色和黃色皮革全新款式上。

▲▼ 春節綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 春節綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 春節綜合 。（圖／品牌提供）

同時，Burberry推出2025新春系列形象視覺與繽紛單品，由品牌大使張婧儀親自演繹，系列單品皆以喜慶的紅色為主調，設計煥新詮釋新一季格紋，以蛇形圖案演繹B字元素。款式包括輕便風衣、夾克等外套 選擇和衣櫥必備款式；亦搭配包款、絲巾和喀什米爾圍巾等精緻配飾。

關鍵字：

FENDI, 小怪獸之眼, 春節, 時尚, 穿搭

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