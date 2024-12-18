踮腳親親也能養出天鵝頸？不需醫美在家輕鬆緊緻小V臉秘訣

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

老化不僅肌膚容易出現細紋，輪廓線的鬆弛更會影響視覺，看起來又鬆又垮，因此，每天呵護肌膚的時候，也不忘拉提頸部、緊塑下顎線，才能讓整體看起來更年輕，以下就分享居家可以輕鬆搭配的按摩手技，每天只要10分鐘，就能輕鬆抗老，比做醫美更簡單。

【芭蕾舞伶天鵝頸V臉手技】

STEP 1：先取適量乳霜在掌心溫熱之後，塗抹於頸側、輪廓線的位置。

STEP 2：在頸闊肌位置用雙手捧住，往上提拉，做3到6次即可。

STEP 3：在鎖骨下方位置，使用大拇指從身體中央往外滑動，此處有非常多淋巴管，可以藉由此動作排出老廢物質，做3到6次。

STEP 4：將手握拳、利用食指側面的部位，由下巴中央沿著輪廓線往耳下拉提，再順著帶到脖子兩側往下到肩膀，同樣做3到6次，不僅能緊緻臉部線條，同時也可以舒緩疲勞。

STEP 5：最後往上大約45度的角度，假想在與戀人踮腳接吻的樣子，稍微嘟起雙唇，將脖子拉長做延伸，可以讓頸部曲線更漂亮。

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