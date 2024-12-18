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踮腳親親也能養出天鵝頸？不需醫美在家輕鬆緊緻小V臉秘訣

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

老化不僅肌膚容易出現細紋，輪廓線的鬆弛更會影響視覺，看起來又鬆又垮，因此，每天呵護肌膚的時候，也不忘拉提頸部、緊塑下顎線，才能讓整體看起來更年輕，以下就分享居家可以輕鬆搭配的按摩手技，每天只要10分鐘，就能輕鬆抗老，比做醫美更簡單。

【芭蕾舞伶天鵝頸V臉手技】

STEP 1：先取適量乳霜在掌心溫熱之後，塗抹於頸側、輪廓線的位置。

資生堂,DR.CINK,保養,抗老,按摩,天鵝頸。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

STEP 2：在頸闊肌位置用雙手捧住，往上提拉，做3到6次即可。

資生堂,DR.CINK,保養,抗老,按摩,天鵝頸。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

STEP 3：在鎖骨下方位置，使用大拇指從身體中央往外滑動，此處有非常多淋巴管，可以藉由此動作排出老廢物質，做3到6次。

資生堂,DR.CINK,保養,抗老,按摩,天鵝頸。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

STEP 4：將手握拳、利用食指側面的部位，由下巴中央沿著輪廓線往耳下拉提，再順著帶到脖子兩側往下到肩膀，同樣做3到6次，不僅能緊緻臉部線條，同時也可以舒緩疲勞。

資生堂。（圖／記者李薇攝）

STEP 5：最後往上大約45度的角度，假想在與戀人踮腳接吻的樣子，稍微嘟起雙唇，將脖子拉長做延伸，可以讓頸部曲線更漂亮。

資生堂,DR.CINK,保養,抗老,按摩,天鵝頸。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

【推薦單品】

＃資生堂 激抗痕亮采緊緻精雕霜，50ml、售價5800元

資生堂,DR.CINK,保養,抗老,按摩,天鵝頸。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

被比喻為是「醫美平替」的資生堂激抗痕系列，一直以高濃度抗老成分以及頂尖科研，打造出用過有感的逆齡保養，這次全新推出的激抗痕亮采緊緻精雕霜，特別針對女性嚮往的「天鵝頸」設計出極致配方，選用日本山形縣東方緋紅花萃取出「珍稀緋紅花緊緻活萃」2倍添加進乳霜之中，搭配獨家輪廓精雕科技，能夠有效喚活肌膚能量，同時達到塑顏、撫紋的效果，全方位拉提緊緻出小V臉。

＃DR.CINK 24K金EMS微電流美容雕塑儀，售價4280元

資生堂,DR.CINK,保養,抗老,按摩,天鵝頸。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

喜歡使用輔助工具、達到更深層按摩的人，首選「金鳳凰」24K金EMS微電流美容雕塑儀，採用24K金鍍層設計的絕美展翅曲線，在尾端部分設計太陽能板，可以吸收光能產生微電流，將保養成分更高效導入，同時大面積的曲線更能快速全面拉提臉部曲線，按摩臉部、身體都合適，還可以進行穴位的舒壓。

關鍵字：

資生堂, DR.CINK, 保養, 抗老, 按摩, 天鵝頸

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