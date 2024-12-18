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冷到受不了？營養師：多吃「產熱食物」讓身體立刻暖起來

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▲▼產熱食物。（圖／Unsplash）

▲辣椒能刺激血液循環，進一步讓身體暖和。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫直降，穿了厚外套還是覺得寒風刺骨，營養師高敏敏建議吃對東西，就可以讓身體暖和起來，盤點多種產熱暖身食物，讓你養成自帶暖暖包體質。

▲▼產熱食物。（圖／Unsplash）

#老薑

含有豐富的薑烯酚，可使身體暖和，天冷很建議可以將老薑入菜，像是蛤蜊薑湯，或是煮個熱薑茶也是好選擇。

#辣椒

辣椒素是辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱，另外辣椒素也可以刺激血液循環，如果怕冷的人，可以吃個小辣讓自己流個汗，但也提醒腸胃道敏感的朋友不要空腹吃辣。

▲▼產熱食物。（圖／Unsplash）

#黑胡椒

黑胡椒的胡椒鹼可以助驅寒保暖，不只如此，黑胡椒也能幫助抑制脂肪合成。

#薑黃

薑黃素助身體產熱、提高代謝力，同時更含有豐富的鐵質，促進血液循環。

▲▼產熱食物。（圖／Unsplash）

#大蒜

建議將大蒜壓碎後等15分鐘再吃，其中蒜素助促血液循環、增加代謝力，平時也可以將大蒜融入料理中，像是喝碗蒜頭雞湯、炒菜都加多一點大蒜吧！

#韭菜

韭菜屬於辛香食材，幫助血液循環，所以不只建議怕冷的朋友，也推薦有心血管疾病、高血壓的朋友可以吃韭菜。

▲▼產熱食物。（圖／Unsplash）

#熱紅茶

茶黃素能促進能量代謝、維持體溫，而且曾有研究，當喝完熱紅茶時，體溫下降速度比較慢，換言之就是能維持比較長的體溫。

#70%以上可可

巧克力雖然屬於甜食類，但因70%以上巧克力，糖添加的比較少，可可多酚能保持身體循環力，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼，類黃酮可增加大腦血流量、可可鹼協助調節情緒，所以適量享用是沒問題。

#肉桂

肉桂醛幫助身體產熱、提高體溫，也能促進身體代謝，建議冬天來杯肉桂拿鐵 可以暖暖身唷！

▲▼產熱食物。（圖／Unsplash）

#紅棗

熱熱的紅棗茶可以維持新陳代謝，促進血液循環。

#地瓜

地瓜本身是高鉀食物，有調節血壓的功效。

#肉類

肉類含有鐵質，可以緩解手腳冰冷的狀況。

營養師高敏敏也提醒，天冷應避免喝酒或是濃咖啡，酒精雖然會造成血管擴張，一開始會讓人覺得暖，但退酒後會更冷，而濃咖啡的咖啡因較高，攝取過多容易造成血管收縮，手腳更容易冰冷。

關鍵字：

寒冷天氣, 暖身食物, 養生, 健康, 保暖

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