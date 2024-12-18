試開箱／紐約清晨薄霧瀰漫的美景！幻化春季彩妝如夢輕柔

記者李薇／台北報導 圖／記者李薇攝、品牌提供

春季彩妝向來是一年之中，較為繽紛、輕盈的色系，近期有日系品牌就發表了全新的春季彩妝，不僅顏色非常夢幻，更是閃亮又通透，即使非大地色系，也很好上手使用。當然也有冬季末的潮流色調，滿滿日系絕美的質感，任何人都會沉醉。

＃RMK 2025春季彩妝

創意總監Yuki長年居住在紐約，春季清晨一縷陽光灑進落地窗，淡淡的薄霧尚未退去，萬物已經悄悄展露生機；以「Beyond the haze」意象為靈感，2025的RMK春季彩妝輕盈繽紛，質地更是有多重變化，運用霜狀質地的透光眼頰棒#01，先在眼影位置打底，製造出服貼又具有色彩的基底，然後大面積刷上立體調色眼盤#EX-11左上角的鳶尾花色，一實一透可以製造出波光粼粼的漸層感。

這次發表一系列的限定色眼影盤、唇釉、口紅、頰彩等，最值得擁有的絕對是「透光眼頰棒」，一支可以當作眼影或是頰彩，雖然是霜狀的質地，但是非常好暈染，而且超服貼，不會過於濕潤帶走原本底妝，細緻珠光能夠呈現出絕美的妝容效果，顏色更是時髦又百搭，一年四季都不會過時。

＃SUQQU 冬季彩妝第二波

捕捉驟降的大雪紛飛，SUQQU將大地美景融入彩妝之中，經典的晶采盈緻眼彩盤推出雪今宵、俄雪兩個色系，前者利用低飽和的洋李棕色搭配水泥灰、米棕色，展現出低飽和的溫柔氛圍感；後者則是選用大膽的孔雀藍為靈魂，各種不同漸層蘊含滿滿珠光，在光影的漸層下更顯眼妝紋理。