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IU、Jennie愛牌Marithé François Girbaud登台！人氣Logo大學T必入手

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記者鮑璿安／台北報導

受到許多韓星喜愛的設計師品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 終於登台了！全台首店進駐信義商圈，除了還原漢南洞旗艦店設計之外，以米白色結合淺色石材打造舒適的購物空間，而冬季必買的羽絨衣、針織上衣、帽T，甚至是童裝單品都進店，往後不需要找代購，就能第一時間跟上流行。

▲▼MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 。（圖／品牌提供）

▲設計師品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 終於登台了！全台首店進駐信義商圈 。（圖／品牌提供）

MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 1972 年創立於法國，以基於牛仔布的創新系列、石洗工藝、寬鬆剪裁和立體設計聞名全球，擁有無數街頭潮流愛好者，韓星IU、Jennie等人的私服造型中都能夠見到旗下單品的身影，因此成為許多遊客到南韓的必買品牌之一。

▲▼MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 。（圖／品牌提供）

▲韓星IU、Jennie等人的私服造型中都能夠見到旗下單品的身影 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 。（圖／品牌提供）

▲▼MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 。（圖／品牌提供）

▲LOGO大學T_黑色_$2590；LOGO帽T燕麥色_$3290；泰迪帽T_海軍藍_$3890；短版羽絨外套_象牙白_$7690。（圖／品牌提供）

台灣首店也帶來了冬季主打的短版羽絨外套，結合蓬鬆柔軟的細節，和品牌標誌性Logo打造，短版更襯托修長比例，簡約不失時髦氣息。亞洲限定的泰迪帽 T ，毛絨刺繡細節重現冬日暖意；眾多LOGO控也不可錯過短版針織上衣、T恤、棒球帽、帆布袋等一系列中性單品，無論男女皆可駕馭。於開幕期間 12 月 20 日至 25 日，消費滿台幣 5000 元以上，即可體驗拍攝四格拍 貼機乙次，消費滿台幣 8000 元以上即可獲贈品牌雨傘乙支，數量有限送完為止，千萬不要錯過了。

▲▼ TOTEME。（圖／品牌提供）

▲▼ TOTEME。（圖／品牌提供）

▲TOTEME攜手複合式選品店ART HAUS獨家合作，盛大迎來在台灣的第一間限定店舖。（圖／品牌提供）

▲▼ TOTEME。（圖／品牌提供）

▲▼ TOTEME。（圖／品牌提供）

喜愛小眾品牌的時尚迷對TOTEME一定不陌生，其極簡精緻的設計風格是圈粉關鍵，如今品牌終於攜手複合式選品店ART HAUS獨家合作，盛大迎來在台灣的第一間限定店舖。2014年，Elin Kling和Karl Lindman夫妻二人在斯德哥爾摩創立TOTEME，如同雕塑般的剪裁功底，帶給時裝更多元多層次的面貌。像是2025早春系列之中，核心聚焦於晚禮服與重構版的羊毛單品來作為全新詮釋 ，經典大衣以品牌標誌性的羊毛羊絨雙層面料製成，隱藏式口袋、無排扣設計，處處都彰顯了毫不費力的減法哲學。亦可搭配流暢優雅的緞面套裝或是針織服飾，形塑輕盈溫柔的穿搭享受。

關鍵字：

Marithé François Girbaud, 信義, 台灣首店

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