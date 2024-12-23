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超美！米蘭絕色蜜粉餅聯名藝術家慕夏、資生堂香氛魔法盒必收

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記者曾怡嘉／台北報導

2024年倒數計時，不少日系品牌都在年末推出限定款蜜粉讓粉絲收藏，像是佳麗寶米蘭絕色蜜粉首次與藝術家慕夏聯名，蜜粉美的就像藝術品，而高絲的無限肌緻蜜粉與資生堂的雪花香氛魔法盒更是蜜粉控每年必收的夢幻單品。

#KANEBO 米蘭絕色蜜粉餅2025限定組 （ 24g+24g(蕊) 附粉撲 ），5,600元。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

蜜粉控年末必收的Kanebo米蘭蜜粉餅，35年來首度與世界頂級藝術家慕夏聯名，穿越時空限制，攜手共譜感性之美。從外盒包裝、蜜粉盒外殼、粉蕊壓紋都來自慕夏畫作《羽毛》，細膩柔美的曲線，襯托出畫中女子的美麗輪廓。2025年主題為滿溢幸福，就讓優美柔滑的米蘭絕色蜜粉餅，為你的肌膚和心靈帶來無比幸福。

#KOSE 無限肌緻 花韻綻放限定蜜粉，1,900元。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

KOSE每年年末推出的INFINITY無限肌緻限量蜜粉也很有亮點，今年設計的概念為Noble Wild Roses，如同沾著朝露的野生玫瑰般，強韌且高貴。蜜粉粉質柔細，一抹即融入肌膚，賦予美麗的光澤、紅潤感和透明感，成就健康肌膚。同時能使肌質平滑，修飾暗沉、色斑、膚色不均、皺紋與毛孔，特別的是這次的粉盒盒面用變幻圖卡的設計，隨著拿著粉盒的角度不同會看到含苞或是盛放的玫瑰。

#SHISEIDO 雪花香氛魔法盒2024年限定版，1,900元。（含殼、蕊、日間薄款粉撲、夜間厚
款粉撲、限定化妝包）

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

資生堂推出雪花香氛魔法盒，每年以來自世界各地不同的雪景為主題，結合高訂般的妝效，同時實現全天養膚的魔法蜜粉餅，2024年限定版匠心獨具推出總計3款不同設計的封膜墊片，並且隨機附贈，組合在一起即是雪與星光交織的夢幻樣貌。獨家7色珠光完美校正膚色、吸附多餘油脂，肌膚閃耀透亮。搭配雪花閃耀粉末，立即隱形粗大毛孔，日間使用當作蜜粉，夜間保養後使用讓肌膚清爽不黏膩，不需要再另外卸除。

關鍵字：

蜜粉, 限定版, 日系品牌, 美妝, 年末

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