2024謝謝你！心意禮物清單　LV拾便袋太犯規、DIOR後背包男女都想要

圖文／鏡週刊

2024將劃上句點，回首這一年，有人曾為你撐傘，有人為你點亮微光。謝謝那些溫暖你的手，也謝謝那個日復一日努力的自己，一點心意，正好能承載這份感激。2024，謝謝你。2025，請多關照。

毛手毛腳寵到底



謝謝毛小孩們，又當了一年的暖暖包。在每個低潮疲憊的時刻，用無聲的陪伴和毛茸茸的擁抱，溫柔撫平生活中的波折。是時候讓寵愛升級了，Louis Vuitton最新寵物系列引領毛孩進入時尚殿堂。在經典Monogram帆布點綴下，牽繩、餐碗、胸帶…換了副時髦面孔；許多人夢寐以求的硬箱，則化作精緻狗屋，不過全台只進一座，早已被VIP搶先收藏啦！不用太扼腕，203萬元的定價，口袋還得夠深才行。

▲這個柴犬拾便袋收納包，真的太犯規！NT$24,900。（Louis Vuitton提供）

最強後援包歡喜

▲Dior Book Tote白金配色超有耶誕味。NT$110,000。（DIOR提供）

感謝身邊那個默默包辦大小事的守護者，可能是父母、或許是另一半，還是你本人？無論對象是誰，都值得把錢錢變成她／他喜歡的樣子。雖說送包是老哏，但江湖在走，美包要有，尤其DIOR這季無論男女包，都是顏值絕頂，絕不踩雷。加上今年耶誕包裝簡直美瘋了，裡面裝什麼都讓人無所謂呢～開玩笑的，送包才是王道。

▲Dior Saddle Oblique後背包，就算是男士包款，女生看了也想要！NT$97,000。（DIOR提供）

▲DIOR耶誕包裝禮盒一出手，令人秒臣服。（DIOR提供）

宅男宅女最窩心

▲FENDI攜手設計師新秀Lewis Kemmenoe，打造ænigma系列家具。（FENDI提供）

曾經陪伴著你交際應酬、上山下海的I人夥伴，多謝了。明明很想待在家裡當阿宅吧？這次輪你為他／她打造一個靜謐的港灣。一盞Bottega Veneta X Flos的Model 600特別版桌燈，一張大玩異材質拼接的FENDI ænigma系列單椅，一只綴滿海星、花卉、貝殼等法式圖騰的DIOR餐盤，拼湊出最時髦的起居空間；而愛，就是最佳黏著劑。

▲Bottega Veneta Model 600 特別版桌燈。約NT$41,000～120,000。（Bottega Veneta提供）

▲DIOR Dior Cabinet de la Mer圓形托盤。價格店洽。（DIOR提供）

時間殺手心坎禮

▲歐米茄海馬潛水300米腕錶青銅金款。NT$328,000。（歐米茄提供）

感謝那些永遠「在路上」的時空迷航者，以及永遠「快好了」的拖延症大師，是他們讓你學會，等待也是成長的一部分。對於這些鍛鍊心志與胸懷的人生導師們，不妨獻上一只品味獨具的時計，靠著攫人眼球的外型提醒他們，多給時間一點關注吧！

▲百年靈Avenger復仇者B01計時碼錶44 Cobra赤蛇限量版。NT$241,000。（百年靈提供）

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