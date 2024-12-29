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排尿異常、疲倦沒力要當心！營養師傳授「慢性腎臟病」飲食守則

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▲▼營養師教腎臟病飲食。（圖／Unsplash）

▲腎臟病患者應少吃生菜。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

腎臟病不是老年人的專利，營養師高敏敏提醒，腎臟就像人體的淨水器，只要一出毛病，身體就會出現很多問題，更可能出現高血壓、心臟病、骨質疏鬆等併發症，這時候更應該注意飲食控管，聽聽營養師教你怎麼吃。

▲▼營養師教慢性腎臟病飲食。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／品牌提供，以下同）

營養師高敏敏分享，腎臟病是不易察覺的隱形殺手，有時候等到身體不適，都已經過了黃金治療期，營養師指出，當腎臟病找上門，其實身體會出現一些徵兆要你注意，像是排尿異常、疲倦沒力、沒有食慾、淺眠、胸口悶痛，若有以上症狀，建議及早就醫治療。

▲▼營養師教慢性腎臟病飲食。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

慢性腎臟病飲食守則

#攝取足夠熱量

當熱量攝取不足，身體會開始消耗肌肉，使肌肉蛋白分解，尿毒素也隨之上升。

#減少攝取蛋白質

減少蛋白質攝取，以降低尿毒物質產生，多選擇高生物價蛋白質，像是豆製品或魚肉，避免低生物價蛋白質，像是麵筋和麵腸。

#低蛋白質澱粉

像是冬粉、米粉、粄條都是好選擇，可維持充足熱量，蛋白質的含量也較低。

#避免高鉀

建議將蔬菜川燙、瀝水之後會將鉀離子溶到水中，建議應少吃生菜、湯品、濃茶、醬汁拌飯等。

#避免高磷

當腎臟退化，會導致體內磷無法正常排出，更容易引發多種疾病，建議應少攝取乳製品，加工食品、堅果種子等等。

#適量攝取鹽分

建議限制鈉的攝取，有助於水分排出與控制血壓，可以減少使用鹽巴，多用辛香料調味。

關鍵字：

腎臟病, 飲食控管, 健康, 營養, 徵兆

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